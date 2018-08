Přehled známých kandidátů pro letošní volby do Senátu

18:11 , aktualizováno 18:11

Senátory by se letos chtělo stát 233 kandidátů, podobně jako při minulých volbách. Tolik se jich přihlásilo do úterního odpoledne. Počet uchazečů by se ještě do půlky srpna mohl změnit hlavně kvůli prověřování, zda všichni splnili zákonné podmínky kandidatury. Teprve poté úřady zveřejní i jména kandidátů. Podívejte se na jména těch, kteří podali přihlášku k registraci.