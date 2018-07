ANO podepsalo koaliční smlouvu s ČSSD. I dohodu o toleranci s KSČM

Podepsaná koaliční smlouva i dohoda o toleranci vlády od komunistů umožní, aby 263 dnů od podzimních voleb do Poslanecké sněmovny měla Česká republika vládu s důvěrou většiny Sněmovny.

„Podstatné je to, že jsme si na to podali ruce. Je důležité, abychom plnili, co jsme si řekli,“ řekl Babiš.

Je Kněžínek trvalé řešení? To uvidíme, řekl premiér

ANO, ČSSD a KSČM disponují dohromady 108 hlasy ve Sněmovně. Premiér Andrej Babiš po podpisu koaliční smlouvy s Hamáčkem a šéfem poslanců sociální demokracie Janem Chvojkou řekl, že předpokládá, že ještě v úterý prezident Miloš Zeman jmenuje ministrem spravedlnosti Jana Kněžínka. „Je to profesionál,“ řekl Babiš o Kněžínkovi. Na dotaz, zda je to trvalé, nebo dočasné řešení, odvětil: „To uvidíme.“ Hamáček se ohradil, že nezná slova dočasně pověřený ministra.

Babiš na dotaz jedné z novinářek, zda změnil původní plán, že povede resort spravedlnosti, na základě žádosti šéfa sociální demokracie Hamáčka, odpověděl: „Ne, proč by to bylo. Bylo to na základě vašich keců a opozice.“

Kněžínek se do vlády dostal až „last minute“ poté, co v pondělí rezignovala ministryně spravedlnosti Taťána Malá a Babiš se pak vzdal i plánu řídit ministerstvo dočasně sám, což ohrožovalo podporu od některých poslanců ČSSD při hlasování o důvěře vládě.

Babiš po podpisu koaliční smlouvy řekl, že si přeje, aby vláda byla jeden tým. „Aby to fungovalo podstatně lépe než v minulé koaliční vládě,“ řekl o vládě Bohuslava Sobotky, kde byl ministrem financí, než byl z vlády odvolán.

Šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka novinářům řekl, že podpis koaliční smlouvy ukončí nestabilitu v České republice. Za zásadní priority sociální demokracie v kabinetu označit hrazení prvních tří dnů nemoci, zálohované výživné a navýšení rodičovského příspěvku. „Ministři ČSSD garantují, že se naše priority budou realizovat,“ uvedl.

Ještě před podpisem koaliční smlouvy v kanceláři šéfa Sněmovny podepsali zástupci ANO dohodu o toleranci od komunistů, kteří vládě dodají patnáct hlasů, aby mohla důvěru získat. To komunistům umožní, aby se po dvaceti osmi letech nepřímo podíleli na vládě v České republice.

Kabinet ANO a ČSSD bude muset plnit některé programové podmínky komunistů. Komunisté si ale nevydobyli právo obsadit některé pozice ve státních firmách, o což dříve usilovali.

Určitě nikoho žalovat nebudu, odmítl Babiš spor s prezidentem

Post ministra zahraničí dočasně zastává ministr vnitra Jan Hamáček, když prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat kandidáta ČSSD Miroslava Pocheho. „Až ten problém vyřešíme, tak se to určitě dovíte,“ řekl Hamáček. Zopakoval, že to není problém, který se dá vyřešit v řádu dnů. „Pan Poche je náš jediný kandidát,“ uvedl šéf ČSSD. Podle Babiše je věcí sociální demokracie, aby o tom i prezidenta Zemana přesvědčila.

Babiš zdůraznil, že v žádném případě nevyvolá kompetenční spor s prezidentem Milošem Zemanem u Ústavního soudu, pokud prezident v rozporu s platnou Ústavou ČR nejmenuje navrženého kandidáta do vlády. „Určitě nikoho žalovat nebudu. Nechci mít žádné konflikty. My potřebujeme získat důvěru a naše země potřebuje stabilní vládu,“ odvětil na dotaz iDNES.cz, zda přiměje Zemana jmenovat kandidáta ČSSD na ministra zahraničí, kterého se strana nehodlá vzdát.