Kdo říká, že my „nemáme právo“, je v rozporu s ústavou, rozohnil se Filip

„Je třeba udělat krok, kdy vláda začne normálně pracovat,“ uvedl šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik. „Držte nám palce,“ dodal. Komunisté také podpoří kandidáta ČSSD na post místopředsedy Sněmovny Tomáše Hanzela a v úterý podepíší s ANO dohodu o toleranci.

KSČM se podle ní zaváže hlasovat ve Sněmovně pro vyslovení důvěry menšinové vládě ANO a ČSSD. Nevyvolá také sněmovní hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu. Prioritní návrh komunistů má vláda předložit nejpozději půl roku před koncem volebního období.

V úvodu návrhu dohody mezi ANO a komunisty se píše o tom, že programové prohlášení vlády „bylo konzultováno, dohodnuto a zpracováno společnými pracovními týmy odborníků ANO, ČSSD a KSČM“.

Komunisté šli do vyjednávání o programu se sedmi prioritami, chtějí trvalý růst minimální mzdy, valorizaci důchodů, ochranu přírodních zdrojů „před zcizením do zahraničních rukou“, zvýšení podílu veřejného sektoru v hospodaření s vodou a zdanění církevních restitucí. Dále by kabinet měl zabránit dalšímu nárůstu cen bydlení a podpořit výstavbu obecních bytů a udržet kvalitní dostupnou zdravotní péče bez zvyšování spoluúčasti pacientů.

Dohoda komunistům nezakazuje hlasovat proti kabinetu, pokud takové jednání Sněmovny iniciuje jiná strana. Vláda nebude podle předběžného dokumentu blokovat projednávání předloh, které budou podávat poslanci KSČM, poslanci ANO ale pro ně nebudou muset hlasovat. Totéž má platit pro legislativní návrhy poslanců hnutí ANO, které nemusí podpořit komunisté. Plnění dohody by se mělo kontrolovat nejméně dvakrát ročně nebo na žádost ANO či KSČM.