KLDR začala bourat budovy na střelnici Sohe, kde prováděla raketové testy

7:06 , aktualizováno 7:06

Severní Korea začala bourat budovy v areálu, který využívala k vývoji motorů pro balistické rakety či vypouštění družic. Vyplývá to ze satelitních záběrů střelnice Sohe, jež zveřejnil institut 38 North. Pokud se informace potvrdí, byl by to podle Reuters první krok k naplnění slibů, které od Kim Čong-una dostal na summitu v Singapuru prezident Donald Trump.