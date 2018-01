Jen jsem se zastal kolegy a dostal pěstí, líčí incident napadený kameraman

Můžete popsat, co předcházelo konfliktu mezi novináři a pány Karlem Slezákem a Janem Šoltou? A kde jste v tu chvíli byl?

Už jsem balil techniku, protože jsem byl ve štábu jen na tiskovou konferenci. A při balení jsem si všiml, že je jeden z mužů ve štábu opilý. Upozornil jsem na něj kolegu a ten ho natočil, jak se klimbá u stolu. Až když ho začali odvádět, zastal jsem druhou kameru mobilem. Poté pan Slezák s opilým mužem praštil na pódium a pak už jsem se o to nestaral. Už to pro mě nebylo zajímavé.

Co se dělo pak?

Dobalil jsem si vybavení a čekal v předsálí na kolegyně, které jsem měl odvézt do redakce. A najednou vidíme, že přichází záchranáři.

„Omlouvám se všem, a především se omlouvám panu Šulcovi. Moje reakce byla nepochybně neadekvátní situaci," napsal Karel Slezák v omluvě, kterou rozeslal médiím.

Kolik času mezi tím uplynulo?

Asi tak deset minut.

Co jste dělal potom?

Samozřejmě jsme se šli podívat, co se děje. Kolegyně přeci jen psaly z volebního štábu online zpravodajství a kolega kameraman zase obstarával video. Je běžné, že když se něco děje, tak to točíme.

Snaha zaznamenat, co se děje, se ale nesetkala s vlídným přijetím, že?

Ne, pořvávali na nás a sprostě nám nadávali, že jsme hovada, a křičeli další mnohem horší urážky. Nejhlasitěji právě pan Slezák a pan Šolta, kteří jsou na záznamech hodně vidět. Na to jsme ale bohužel v naší práci zvyklí. Ne každý, kdo s naší prací souhlasí, zachová určité dekorum. Já jsem postával opodál, ale ve chvíli, kdy pan Šolta srazil kolegovi z konkurenční televize Nova kameru na zem, vytáhl jsem telefon a začal vše točit.

Takže jste nenatáčel zásah záchranářů?

To mě v tu chvíli vůbec nezajímalo. Snažil jsem se spíš incident zaznamenat pro kolegu, aby měl důkaz, že mu kamera neupadla jen tak, ale že mu ji skutečně někdo srazil. Vůbec jsem netočil toho opilého člověka a absolutně odmítám, že bych vkročil někam, kde jsem být neměl. Na všech záběrech je vidět, že stojím v té části, která byla vyhrazená akreditovaným novinářům.

Poté jste se ale dostal do konfliktu s panem Slezákem. Proč?

Mě lidsky naštvalo, že kolegovi poškodili vybavení za asi milion korun a začali se před ním zavírat a odcházet. To je jako kdyby mi někdo naboural auto, koukl na to, zavřel dveře a odjel. Proto jsem točil i jeho obličej, aby byl případně nějaký důkaz.

To se mu ale nelíbilo.

Ten člověk mi hned začal nadávat, už ani nevím, jak přesně. A pak řekl, ať si to jdeme vyřídit ven jako chlapi. Zeptal jsem se, jestli si tak představuje řešení takovéhle situace, že způsobí škodu a takhle to řeší. A ano, zvýšil jsem na něj hlas. Kdyby to byla moje kamera, tak bych byl strašně rozčílený. Než jsem ale stačil tuhle otázku pořádně doříct, dostal jsem ránu.

Slezák si to ale pamatuje jinak. V rozhovoru pro iRozhlas.cz uvedl, že jste se ho pokusil udeřit a až na to prý reagoval svým útokem. Na žádném videozáznamu nic takového sice vidět není, ale přesto se zeptám: Chtěl jste ho udeřit?

V žádném případě.

Máte alespoň pocit, že by si nějaký váš pohyb mohl vyložit jako úder?

Ne. Každý, kdo má oči, to na těch záběrech uvidí stejně. To on má dlaně zatnuté v pěst. Ani jsem ho od sebe neodstrkoval, takže ani z toho nemohl vyhodnotit nějaký útok. V jedné ruce jsem nad hlavou držel telefon a druhou mám celou dobu podél těla.



Prý jste ho také urážel.

Vím, co jsem říkal. To nejpříkřejší, co ze mě vyšlo, bylo „to si děláte prdel“ v reakci na to, že došlo k poškození zařízení za tolik peněz. Žádnou osobní urážkou jsem ale pan Slezáka rozhodně nečastoval.

Slezák vás udeřil třikrát, jednou do břicha a dvakrát do obličeje. Ublížil vám nějak?

Jel jsem hned na pohotovost. Zejména proto, že jsem chtěl, aby to bylo nějak zdokumentované, ale chtěli to po mně i v redakci, protože jsem měl nateklou tvář. Doktor mi řekl, že mám pohmožděniny ve tváři a poslal mě na rentgen a kvůli břichu na sono. Všechna vyšetření vyšla relativně v pořádku s tím, že jsem prostě dostal po hlavě.

Takže nic vážného?

Ne, dostal jsem jen klidový režim a nejsem teď v práci, ač jsem měl v neděli a v pondělí sloužit.

Kolaps Milana Rokytky, novináře a člena KSČM, který přispívá do Parlamentních listů, se odehrál v místě, kam údajně neměli novináři přístup. Jak to s tím rozdělením místností bylo?

Dokud byl ve štábu prezident, byla místnost rozdělena posuvnou stěnou. Před ní byl ještě natažený provaz, za který jsme nesměli chodit. Poté, co skončila tisková konference, pořadatelé provaz odstranili a stěnu různě šoupali tak, že v ní byly mezery, kterými se dalo projít.

V tu chvíli začali i novináři přecházet do druhé místnosti?

Ano, ale než aby se vydali hledat senzace, vyrazili po několika hodinách, kdy byli o hladu, spíše k rautovým stolům. A nikdo je nevyhazoval. Tedy až do doby, než se stal tenhle incident.

Takže záběry opilého Rokytky vznikly někde, kde původně novináři neměli být?

Ne, když jsem ho točil, stál jsem na hraně těch dvou místností. Přeci jen už tu práci dělám několik let a vím, že nemám nikomu dávat záminku si stěžovat.



Kameraman iDNES.cz Alexander Šulc, kterého ve volebním štábu Miloše Zemana napadl jeden ze Zemanových podporovatelů.

Pan Šolta osočuje novináře z toho, že nezavolali panu Rokytkovi sanitku. Co si o tom myslíte?

Z mého pohledu jsem viděl opilého člověka, který se neudržel na nohou. Nešel jsem k němu blíž, abych zjišťoval, jak přesně mu je, dělal jsem svoji práci a viděl jsem, že se o něj stará někdo jiný.

Novináři podle něj také překáželi záchranářům při zásahu. Je to pravda?

Já jsem u toho zásahu přímo nebyl. Konflikt s panem Slezákem se odehrál alespoň dvacet metrů od místa, kde už dávno zasahovala záchranka. My jsme jí rozhodně nepřekáželi, protože my jsme do té místnosti vkročili až na základě toho, že do ní záchranáři vůbec vešli. A na rovinu, ano, novinář udělá několik záběrů, že se něco takového stalo, ale nikdo soudný nebude nikdy záchrance překážet v její práci.

Pan Slezák, který odháněl zástupce médií a poté vás napadl, byl na akci také akreditován jako novinář. A to přesto, že vydavatel Pražského zpravodaje, pro který pracuje, tvrdí, že ho na akci neposlal. Co si o tom myslíte?

Já ho nevnímal jako novináře. On tam byl totiž celou dobu s nimi. Já jsem tam ostatně viděl více lidí, kteří měli stejné žluté pásky jako já a další kolegové z médií, ale na rozdíl od nich jsme my nesměli procházet za ten provaz a museli jsme podstoupit kontrolu pokaždé, když jsme chtěli vyjít ven. Pan Slezák ale vesele běhal sem a tam a zavíral se s nimi. Rozhodně jsem ho jako novináře nevnímal. Obzvláště pak ve chvíli, kdy vstoupil za tu stěnu a zavíral ji přede mnou, tím se sám postavil na druhou stranu.

Slezák také uvedl, že by se Vaše záběry „daly politicky všelijak zkreslit“. Měl jste pocit, že dotyčným pánům šlo více o to, aby zabránili zveřejnění trapné situace ve volebním štábu Miloše Zemana, než aby chránili osobu pana Rokytky, jak tvrdí?

Takový pocit mám určitě a z těch záběrů je to jasně patrné. Slezák ho tam prostě nechal a šel nás vyhánět. Pro něj bylo rozhodně přednější vyvolat konflikt a odehnat nás než někomu pomáhat. V tom rozhovoru také tvrdí, že měřil panu Rokytkovi tep, ale toho jsem si tedy rozhodně nevšiml. Myslím, že ho nejvíc vytočilo, že se tam takhle někdo neuhlídal. Přeci jen je to štáb prezidentského kandidáta a ti lidé ho jistým způsobem reprezentují. To on si je tam pozval.

Milan Rokytka je ale také novinář.

Ani jeho tak vnímat nemohu. My jsme se do téhle části štábu nedostali, dokud neskončila tisková konference. On byl ale opilý. Když už jsme tam mohli i my, servírovali už jen vodu. Běžný novinář, který byl s námi za provázkem, se tak nemohl k alkoholu dostat.

Jak celou situaci zpětně vnímáte?

Já nejsem píšící novinář, ale novinář s kamerou v ruce, taková v uvozovkách lopata médií. Mám v ruce nástroj výroby a zaznamenávám obrázky. Natáčím všechno zajímavé, co vidím, a je na redaktorovi a editorovi, aby z toho vybral to důležité. Až příště uvidím někde někoho opilého, nebo zásah záchranky, tak to také natočím.



Takže si nemyslíte, že je zveřejnění takových záběrů neetické?

Pokud by se prokázalo, že měl pan Rokytka jen srdeční zástavu, což se může stát komukoliv v jeho věku, tak skutečně není takové záběry důležité zveřejňovat. Ale pokud i mluvčí pražské záchranky řekne, že měl na jeho stav velký vliv alkohol, tak si myslím, že to je minimálně zajímavý obrázek o volebním štábu. O tom místě a o tom, jak se tam lidé chovají, to něco vypoví.



Uráží vás, když vás lidé označují za hyenu?

Už jsem to slyšel za ta léta mnohokrát. První věc, kterou na to odpovídám, je, že jsou to právě čtenáři a diváci, kdo určují, co budeme natáčet a o čem budeme psát. Když se na to budou dívat, tak budeme tlačení jim takovéhle informace poskytovat. A druhá věc je, že si rozhodně nepřipadám jako hyena ve chvíli, kdy nedělám nic neetického.

Někteří čtenáři si to nemyslí.

Něco jiného by bylo, kdybych ho točil i ve chvíli, kdy bych byl jediný, kdo mu může pomoci. Ale v tomhle případě jsem jasně viděl, že tam s ním někdo je a že mu někdo už pomáhá. Je to moje práce natáčet, a tuhle svojí práci jsem navíc ukončil ve chvíli, kdy nás o to požádali. Na videu je jasně vidět, že kameru vypínám. A druhé video začíná až ve chvíli, kdy kameramanovi z Novy někdo sahá na vybavení.

Jiní čtenáři naopak oceňují, že jste panu Slezákovi ránu nevrátil.

Že mě někdo udeřil pěstí za to, že se zastávám kolegy, mě spíše rozesmálo. Na tom záznamu je vidět, že se usmívám. Je to totiž jenom ukázka intelektu toho samotného člověka, bez ohledu na to, jestli předtím pil, nebo ne. Člověka, který se nebrání, může totiž vážně mlátit jenom primitiv.

Napadlo vás, že byste ho také udeřil?

Lhal bych, kdybych řekl, že ne. Problesklo mi to hlavou. Není to ale poprvé, co jsem se s někým dostal takhle do konfliktu. Já jsem v takovou chvíli zástupce média a hájím jeho barvy. Nikdo by druhý den neříkal, že tady někoho praštil nějaký Alex. Psalo by se, že redaktor iDNES.cz zmlátil voliče Miloše Zemana. A to já prostě nemůžu dopustit, musím být v takovou chvíli neutrální.

Budete se proti napadení bránit právní cestou?

Trestní oznámení podal už kolega, který tam natáčel dokument. Požádal mě, abych se k němu připojil a já to chci v každém případě udělat. Byl jsem napaden při výkonu mého povolání a myslím si, že tohle by se u nás dít nemělo. Nedopustil jsem se navíc ničeho, o čem bych si řekl, že jsem měl možná trochu přibrzdit.

Máte nějaké ohlasy na sobotní události?

Pozitivní i negativní. Spousta lidí to odsoudila a gratuluje mi, že jsem se udržel. Myslím si, že je to dobrá vizitka pro média a velmi špatná vizitka pro ty druhé.

Kromě toho, že jste dostal pár ran, zarazilo vás na celé situaci ještě něco?

Když nás od pana Rokytky vyháněli, padaly takové ty běžné výmluvy. Skoro mně připadalo, že už se ti, co je pronášejí, ani neslyší. I na mém záznamu je třeba slyšet, jak někdo říká: „on má virózu“. To je výmluva, kterou jsem slyšel už v jiném případě.