Zeman nechce 101 podpisů od Babiše, aby nemohl být vydírán, řekl Kalouskovi

Prezident Zeman nechtěl 101 podpisů v roce 2013 po pádu vlády Petra Nečase ani po Miroslavě Němcové z ODS, ani po parlamentních volbách po Bohuslavu Sobotkovi z ČSSD. „Znamená to, že Sobotka nebo Němcová být vydíráni mohli, Babiš nikoli. Nicméně tuhle odpověď jsme dostali,“ řekl Kalousek.¨

Ujistil Zemana, že TOP 09 nebude obstruovat jednání Sněmovny. Jen by se mělo podle Kalouska vysvětlit, jaká existuje většina, která umožní Babišovu vládu. To, kdo tu většinu tvoří, se ukáže podle něj tak, že tato většina zvolí Radka Vondráčka z ANO do čela Sněmovny. Například Piráti přitom Vondráčka chtějí volit, ale vládu tolerovat nechtějí. „Kdo bude volit nominanta ANO, podle našeho názoru je opozicí pouze naoko,“ řekl Kalousek.



Kalousek: Zastihli jsme prezidenta ve velmi dobré formě

„Pan prezident nás nenabádal, abychom hovořili o jeho zdravotním stavu, ale musím říct, že jsme ho zastihli ve velmi dobré formě,“ řekl šéf TOP 09. „Dostali jsme výborné domácí koláčky,“ uvedl Kalousek.



Zeman před dvěma týdny pověřil Babiše jednáním o sestavení vlády. Šéf ANO chce sestavit menšinový kabinet doplněný o nestraníky. Zeman tento návrh podpořil. Prezident také řekl, že pokud Babišova vláda nezíská důvěru, znovu ho jmenuje premiérem.



Není stále jasné, jak Babiš prosadí důvěru pro vládu. ANO má ve Sněmovně 78 poslanců, ochotu tolerovat jeho vládu za jistých podmínek dala najevo zatím pouze KSČM, která má 15 poslanců. To nestačí, aby vláda prošla.



„Je tu deklarovaný projekt pánů Babiše a Zemana, že bude neomezeně dlouhou dobu vládnout vláda bez důvěry, tedy bez kontroly Poslanecké sněmovny. Pan prezident ustoupil od své dříve důsledně uplatňované praxe, že vyžadoval po vítězi voleb 101 a více podpisů,“ nabídl ve středu vysvětlení předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Podle něj bude více zřejmé při volbě orgánů Poslanecké sněmovny, kdo tvoří nepodepsanou, ale činem deklarovanou většinu, která umožní „projekt Zeman - Babiš“.



Kalousek přijel také Zemana informovat o tom, že se TOP 09 dohodla s ODS, KDU-ČSL a STAN na vytvoření „Demokratického bloku“, který bude společně postupovat při ustavující schůzi Sněmovny. Blok čtyř stran má 48 poslanců.



Prezident se postupně setkává se zástupci všech devíti uskupení, která se dostala do Sněmovny, v pořadí podle jejich volebního výsledku. Ve čtvrtek sérii schůzek ukončí jednáním s hnutím STAN.