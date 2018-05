Kalousek burcuje k mimořádné schůzi Sněmovny kvůli Zemanovi a novičoku

„Poslanci TOP 09 pokládají za nezbytné, aby Sněmovna co nejdříve uvedla na pravou míru skandální výrok prezidenta republiky o jedu novičok na našem území. Obrátil jsem se v tomto smyslu na všechny předsedy poslaneckých klubů s žádostí o podporu při svolání mimořádné schůze,“ uvedl Kalousek.

Napsal šéfům ostatních klubů ve Sněmovně, že Zemanovy výroky v televizi Barrandov o novičoku, jímž se někdo v britském Salisbury pokusil zabít dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru, byly okamžitě zneužity ruskou propagandou. Ta se totiž snažila odvracet podezření, že novičok použili právě Rusové, aby zlikvidovali svého bývalého agenta. A Rusové přišli s tím, že novičok mohl být stejně tak i z České republiky.

„Česká republika se dostala do velmi křehké pozice nevěrohodného partnera v rámci svých spojeneckých závazků. Jsem přesvědčen, že Poslanecká sněmovna jako nejvyšší ústavní instance vůle lidu by měla okamžitě reagovat, slova prezidenta Zemana uvést na pravou míru a ujistit naše spojence, že Česká republika je spolehlivý partner bez ohledu na to, jak se zrovna vyspal její prezident,“ napsal Kalousek šéfům ostatních osmi klubů ve Sněmovně.

Šanci získat potřebné podpisy má zejména u poslanců dalších pravicových stran, kteří Zemana za slova o novičoku rovněž pokárali.

„Miloše Zemana můžeme klidně považovat za aktivního agenta Kremlu. Nejen, že svým prohlášením odporuje českému ministrovi zahraničí, navíc tím živí ruská propagandistická média,“ uvedl předseda hnutí STAN Petr Gazdík.

„Prezident Zeman svými výroky o novičoku v ČR zbytečně napomáhá ruské propagandě. Podobné výroky a informace neslouží zájmům ČR ani naší bezpečnosti,“ reagoval na prezidentovy výroky předseda ODS Petr Fiala.

Česká armáda uvedla, že látky ze skupiny jedů, označované jako novičoky, vznikají za účely obranného výzkumu a v množství několika mikrogramů, což podle mezinárodních úmluv není považováno za výrobu. Vzorky jsou okamžitě po testování zničeny. Dementovala tak Zemanova slova, která už ale mezitím využili Rusové jako podpůrný argument pro to, že Skripala se nepokusili zlikvidovat oni.