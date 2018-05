Mikrogramy novičoku se v Česku testují, nejde o výrobu, tvrdí armáda

„Pro úkoly detekce, ochrany a bezpečnosti občanů ČR byly i tyto látky zařazeny k testování jejich chemických vlastností, tak jako i jiné bojové otravné látky jako například sarin nebo tabun,“ uvedlo ministerstvo. Látky jsou podle něj chemicky syntetizovány ve specializované laboratoři za přísného bezpečnostního režimu, a to maximálně v rozsahu několika mikrogramů.



Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek řekl, že podle informací, které dostal od Vojenského zpravodajství, se v Česku novičok vyráběl. S takovým nařčením přišlo dříve i Rusko, které naopak Britové podezřívají z provedení útoku na ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala.

Podle ministerstva obrany však nejde o výrobu, látku totiž přímo v laboratoři připravují výzkumníci a ihned po testování ji ničí.

„Jde o takzvanou mikrosyntézu, která není podle mezinárodní úmluvy považována za výrobu. Testovaná látka vzniká v pracovní nádobce čistě pro účely měření spektrálních dat a její obsah je po testování ve shodě s předpisy a závazky České republiky vždy poté okamžitě zlikvidován. Vlastní látka není nikdy izolována ani deponována. Pravděpodobnost úniku je proto rovna nule,“ dodalo ministerstvo.

Vzhledem k citlivosti všech údajů, které se týkají problematiky bojových otravných látek, jejich testování, výroby, použití, výskytu a dalších podrobností, které by mohly být využity například teroristy, nebude prý ministerstvo obrany v této věci poskytovat žádné další informace.

Co je novičok?

Agent Skripal měl být podle britských odborníků otráven látkou s označením A234, Zeman naproti tomu hovořil o tom, že se v Česku vyrábí látka A230. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Podle Daniela Juna, toxikologa Univerzity Obrany, je takzvaný novičok skupina látek nazvaných A230, A232, A234, A242 a A262. Dodal, že když se pracuje na výrobě takového jedu, vzorky se číslují vzestupně a ty vhodné se vybírají dál. Výzkumníci pracující na novičoku tak mohli začít třeba jednoduchým vzorcem A1 a skončit třeba u nejsložitějšího A300.



Obecně se jako novičok podle Juna označuje skupina látek, které byly údajně vyvíjeny v bývalém Sovětském svazu v rámci tajného programu s kódovým označením „Foliant“. Vzorečky těchto nervově paralytických látek vynesli na světlo lidé do programu zaangažovaní, oficiálně je ale nikdo nepotvrdil. Proč jed novičok v Česku nemáme, vysvětluje Jun podrobněji v jendom z našich předchozích článků.

Vzorce jsou podle Juna dostupné na webu, například v internetové encyklopedii Wikipedii. Údajný novičok si tak podle Juna na jejich základě může vyrobit kterýkoliv odborník. „Je to podobné jako s autem. Když se vám dostanou do rukou jeho plány, doma si ho nevyrobíte. Ale odborník s vybavenou laboratoří to zvládne,“ uvedl Jun.

Upozornil ale, že vzhledem k tomu, že vzorec novičoku oficiálně nikdo nepotvrdil, může mít novičok vzorec naprosto jiný než ty, které jsou na internetu. Doplnil, že jen u typu A234 jsou na webu vzorce hned dva.