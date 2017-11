Paroubkův pokus o návrat do ČSSD opět ztroskotal. Budu jednat dál, reaguje

O návratu bývalého předsedy do strany jednali ve středu od 18 hodin sociální demokraté z Prahy 5, kde byl dříve Paroubek členem. „Obvodní výkonný výbor ČSSD Prahy 5 nepodpořil vstup Jiřího Paroubka,“ řekl MF DNES místopředseda výboru Karel Klíma po jednání.

Souhlas sociálních demokratů z této organizace je přitom pro Paroubka nutností. Podle stanov ČSSD musí s návratem do strany souhlasit místní organizace, kde byl politik dříve členem. A nic na tom nemění ani fakt, že v Cerhenicích na Kolínsku, kde si podal přihlášku, už s jeho návratem souhlasili.

Nyní to tedy vypadá, že cesta do politiky v oranžovém dresu se pro Paroubka uzavřela.

Bývalý premiér se k tomu příliš vyjadřovat nechtěl. Svoji snahu ale nevzdává „Já vám nepotřebuji nic říkat, budu o té věci jednat dál,“ řekl iDNES.cz Paroubek. Na dotaz, jaké kroky hodlá podniknout, odpověděl neurčitě: „Nebudu konkrétní, nezlobte se.“

Nejprve ne, po volbách ano

Pražská ČSSD se letos v červnu vyslovila proti Paroubkovu návratu do strany. Minulé pondělí však po volebním debaklu otočila a jeho návrat podpořila (o zasedání jsme psali zde). Z ČSSD Paroubek vystoupil v říjnu 2011 a založil stranu Národní socialisté - levice 21. století (LEV 21), která ve volbách neuspěla.

Z politiky Paroubek odešel v roce 2014, když skončil v čele LEV 21. Tehdy se rozhodl věnovat rodině, podnikání, akademické činnosti a veřejně prospěšným činnostem.

Paroubek, kterému bylo v srpnu 65 let, vstoupil do obnovené ČSSD v roce 1989. Hned zamířil do jejího vedení, stal se ústředním tajemníkem a v roce 1993 neúspěšně kandidoval na předsedu proti Miloši Zemanovi. Do nejvyšší politiky naplno vstoupil v dubnu 2005. Byl premiérem a předsedou strany.

