Zestátníme veřejnoprávní média, chce Okamura. Krok k totalitě, míní ČRo

„Když budeme ve vládě, tak se na Českou televizi a Český rozhlas zaměříme,“ řekl Okamura v pořadu 20 minut Radiožurnálu. K tématu se lídr SPD dostal, když odpovídal na dotaz, jestli nehrozí, že zmizí peníze, které hnutí obdrží za volební výsledek, jako se tomu stalo v bývalém Okamurově hnutí Úsvit.

„Jestli někdo má problémy s hospodařením, tak je to Český rozhlas a Česká televize. A my to chceme změnit. To znamená, že chceme zrušit koncesionářské poplatky, zestátnit to, a aby byl jasný dohled nejvyššího kontrolního úřadu nad vaším hospodařením,“ prohlásil šéf SPD.

Okamura se také ohradil vůči tomu, jak o něm veřejněprávní média informují. „Tady je to totálně netransparentní. Například Český rozhlas Plus vytvářel z veřejných peněz kreslenou karikaturu, kde mě zesměšňoval před volbami,“ řekl nově zvolený poslanec.

Šéf ČRo: Krok k totalitě

Na Okamurovy výroky zareagoval Český rozhlas v tiskovém prohlášení. „Český rozhlas se důrazně ohrazuje proti tvrzením předsedy SPD Tomia Okamury, která pronesl v pondělním rozhovoru v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu a která ohrožují demokratické principy, na nichž byla vybudována Česká republika,“ píše se v něm.

Podle generálního ředitele Českého rozhlasu René Zavorala by úvahy o zestátnění médií veřejné služby znamenaly pošlapání demokratického zřízení v naší zemi. „Byl by to krok zpět k totalitnímu systému,“ řekl.

„Český rozhlas nemá žádné problémy s hospodařením, naopak hospodaří zcela transparentně (...) rovněž se nikdy nebránil tomu, aby bylo jeho hospodaření podrobeno kontrole NKÚ (Nejvyšší kontrolní úřad),“ upřesnil Zavoral a dodal: „Tvrzení pana Okamury na adresu Českého rozhlasu jsou nepravdivá, zcela nepodložená a zavádějící.“