Televize dostala nabídku od „herce“ Kajínka. Omilostněný vrah ji dementoval

Informaci potvrdila iDNES.cz PR manažerka televize Nova Kateřina Kotalová. „Můžu potvrdit, že nabídku na roli pana Kajínka jsme dostali,“ uvedla Kotalová. Na televizi Prima se ale nabídka nedostala, jak zmínila tamější mluvčí Jana Mrákotová.

Redakce iDNES.cz zavolala na číslo uvedené v návrhu a zeptala se, zda je skutečně možné objednat si Kajínka pro roli ve filmu, v seriálu či v televizním pořadu. „Ano, je to pravda,“ potvrdil Tichopádek. Když se schylovalo k domluvení ceny a termínu, odkázal přímo na amnestovaného vraha.

Ten však vůbec netušil, že někdo nabízí jeho služby. „Pan Tichopádek to udělal bez mého vědomí,“ konstatoval Kajínek. Upřesnil, že to není ani jeho manažer. „Domluvili jsme se s panem Tichopádkem, že zabezpečí nějaké besedy, ale nic víc. On říkal: ‚Já to dělám, tak ti to zařídím.‘ Ale pan Tichopádek není můj manažer,“ dodal Kajínek.

Rozesílaná nabídka je podle něj nesmyslná. „Snad jsem natolik soudný, abych věděl, že nejsem žádný herec. Kdybych měl hrát sám sebe, tak to je v pohodě. Pokud se bude točit něco jiného, tak už je to jiné kafe,“ dodal Kajínek. Naznačil, že by mu hraní v seriálech přišlo nevhodné.

Po Kajínkově prohlášení Tichopádek otočil. Tvrdil, že se nejednalo o nabídku nejslavnějšího českého vězně do rolí, ale že tam měl vystupovat sám za sebe. „On není herec, jestli by hrál, tak ve vlastním filmu zase Kajínka,“ řekl s tím, že Kajínek by sám za sebe mohl vystoupit i v televizním seriálu. Připustil pak, že není ani Kajínkův manažer, pouze mu zařizuje besedy po různých českých městech. Nemá na to s ním prý ani smlouvu. „Je to na čestné chlapské slovo,“ upřesnil Tichopádek.

Na závěr uvedl, že nechce celou věc medializovat. „Není k tomu důvod. PR agentury nás chtějí. Respektive vědí, že když chtějí pana Kajínka, tak že mě mají oslovit,“ konstatoval. Netušil prý, že když pošle nabídku vystoupení Kajínka produkci určitého českého seriálu, že se mu ozvou i novináři.

Bonbóny, hrnek i besedy

Ke konci května to bude rok, co byl Kajínek na amnestii propuštěn z rýnovické věznice v Jablonci nad Nisou. Od té doby však nezahálí. Natočil pětidílný dokument Já, Kajínek, v němž si zahrál sám sebe. Také mu vyšla kniha Jiří Kajínek: Můj život bez mříží, a jeho jméno nesou bonbóny i alkoholický nápoj: Jiří Kajínek – Víno pro odvážné.



Kromě toho objíždí besedy po celé republice, s jejichž organizací mu pomáhá právě Tichopádek. Ten má zkušenosti s přípravou menších koncertů, jeho agentura Atlantic nabízela třeba koncerty Veselé trojky Pavla Kršky. Součástí jeho služeb je i „propagace akcí, výlep plakátů a billboardů, kampaň v masmédiích, pronájem prostorů pro kulturní akce, zajištění security na kulturní akce, personál na stavbu aparatur, osobní přeprava vozem Audi a rychlé doručení zásilek“.

Besedy trvají zpravidla devadesát minut a cena za lístek se pohybuje mezi 300 až 330 korunami. Za tuto částku se mohou návštěvníci ptát amnestovaného vraha, na co chtějí. Někteří se ho tak ptali na jeho oblíbenou ráži, jiným na dotaz odpovídal, že není vrah, ale jenom zloděj.

Tichopádek přitom nemá na Kajínkovy besedy výsadní práva. Jednu z nich v Praze organizoval i šéf nakladatelství Naše vojsko Emerich Drtina, o něhož se v současnosti zajímá policie kvůli nabídce hrnků s vyobrazením říšského protektora Reinharda Heydricha či trička s vůdcem Adolfem Hitlerem (více čtěte zde). Na diskuzi s nejslavnějším českým vězněm si návštěvníci mohli zakoupit upomínkový předmět s Kajínkem, například hrneček nebo tričko.



Expert: Kajínek není bez šance

Kajínek před časem na jedné hodonínské debatě oznámil, že by chtěl kandidovat na prezidenta. Letošní prezidentské volby se nezúčastnil, protože prý nechtěl konkurovat Miloši Zemanovi, který mu dal svobodu. Je tedy otázkou, jestli jeho vystupování v besedách už není součástí předvolební kampaně. Podle experta na marketing Jakuba Horáka však nemá velké šance, že by byl zvolen. „Doba je sice šílená, ale zas ne tak, aby měl nájemný vrah šanci stát se prezidentem,“ sdělil Horák.



„Jen se snaží uživit jako bavič. Dvakrát objede celou republiku, při třetím turné natočí cédéčko písní o svobodě a bude ho prodávat spolu s těmi hrnečky, a nakonec skončí jako moderátor kulinářského pořadu na TV Barrandov,“ glosoval Kajíkovy akce Horák.



Jiný názor má Marek Chytráček z Institutu politického marketingu. „V současné době nelze odhadnout, jestli si pouze užívá pozornosti, nebo má promyšlenou konkrétní dlouhodobou strategie směrem k vybudování politické kariéry. Kajínek svoje politické ambice neskrývá, vzhledem k aktuální náladě ve společnosti rozhodně není bez šance,“ vysvětlil Chytráček.

Dodal, že pro Kajínka by bylo lepší, kdyby se prezidentské volby konaly dříve než za pět let, protože od jeho propuštění již nějaký čas uplynul a média se soustředí na jiná témata. Přesto je Kajínek podle Chytráčka stále pro veřejnost zajímavý. Nevěří však příliš tomu, že by se k podpoře omilostněného vraha uchýlila nějaká tradiční politická strana. „Těžko ale předvídat chování populistických a extremistických stran, s jejichž programem by Kájínek v případě kandidatury jistě měl společné programové teze,“ uzavřel Chytráček celou věc s tím, že se situace může za pár let změnit.

Kajínek na TV Barrandov

Kajínek před nedávnem vystoupil v klipu Pavla Ryšky k písni Nikdy to nevzdávej. V hudebním videu se povětšinou Kajínek prochází, tváří se zamyšleně a dívá se do dálky. Byl také hostem pořadu U tebe nebo u mě na TV Barrandov. „Alice Bendová bude slavné osobnosti zpovídat v prostředí, do kterého mohou nahlédnout jen vyvolení,“ je uvedeno v popisku pořadu. Díl s nejslavnějším českým vrahem televize odvysílala 9. března a Kajínek v něm mluví třeba o svém dětství nebo pobytu za mřížemi.

Ještě v prosinci loňského roku přitom generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup ve svém pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa oznámil: „Nejsme televize, která je ochotná pustit si do studia vraha a dělat z něj celebritu.“ Narážel tím na televizi Prima, která o Kajínkovi natočila pětidílný dokument.

Kajínek se nyní snaží udržovat svoji popularitu zřejmě i proto, že chce očistit své jméno. Celých 23 let totiž trvá na tom, že je nevinný. Dokonce kvůli tomu chce podat prostřednictvím svého právního zástupce Jana Černého návrh na obnovu procesu (viz Kajínek usiluje o obnovu procesu).

O to se snažil již několikrát, pokaždé neúspěšně. Jeho žádost o obnovu procesu zamítl Vrchní soud i Ústavní soud. Na svobodu se nakonec dostal loni v květnu díky milosti od prezidenta Miloše Zemana. Hlava státu svůj krok vysvětlila tím, že v Kajínkově případu jsou nejasnosti a že si už odseděl 23 let. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) označil Zemanovo rozhodnutí za akt milosrdentství s tím, že to nijak nezpochybňuje Kajínkovu vinu.

Kajínek byl odsouzen v červnu 1998 na doživotí za dvojnásobnou vraždu. Podnikatele Štefana Jandu a jeho bodyguarda zavraždil o pět let dříve v Plzni poblíž borské věznice. Do povědomí širší veřejnosti se pravomocně odsouzený vrah dostal v roce 2000 útěkem z přísně střežené mírovské věznice. Vinu nikdy nepřiznal a policii dlouhodobě obviňuje z vykonstruovaného procesu a soudy z předpojatosti.

V Česku se díky medializaci svého příběhu stal celebritou. V roce 2010 měl premiéru film natočený na motivy jeho příběhu Kajínek. Jeho režisér Petr Jákl však iDNES.cz řekl, že pokračování nechystá.