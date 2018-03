Kajínek usiluje o obnovu procesu, chce očistit své jméno

Kajínek byl odsouzen v červnu 1998 na doživotí za dvojnásobnou vraždu. Podnikatele Štefana Jandu a jeho bodyguarda zavraždil o pět let dříve v Plzni poblíž borské věznice.

„Právě proto, že mě pravomocně odsoudili, tak to chci podat. Už čtvrtstoletí se bavíme o tom, že to bylo nespravedlivě. Je třeba se dopracovat k tomu, aby řekli, jak to skutečně bylo,“ popsal Kajínek pro iDNES.cz své pohnutky.



O obnovu procesu se Kajínek snažil již několikrát, pokaždé však neúspěšně. Jeho žádost o obnovu procesu zamítl Vrchní soud i Ústavní soud. Na svobodu se nakonec dostal loni v květnu, když mu udělil milost prezident Miloš Zeman. Zeman svůj krok vysvětlil tím, že v Kajínkově případu jsou nejasnosti a že si už odseděl 23 let.

Do povědomí širší veřejnosti se Kajínek dostal v roce 2000 útěkem z přísně střežené mírovské věznice. Vinu nikdy nepřiznal a policii dlouhodobě obviňuje z vykonstruovaného procesu a soudy z předpojatosti. V Česku se díky medializaci svého příběhu stal celebritou. V roce 2010 měl premiéru film natočený na motivy jeho příběhu. Po svém propuštění měl pořad v komerční televizi a v poslední době objíždí republiku s besedami.

Jiří Kajínek opustil věznici, kde si odpykával trest za dvojnásobnou vraždu: