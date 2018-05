Končí vládní protidrogový zmocněnec Vobořil, který kritizoval Babiše

Podle statistik jen kvůli kouření a pití Česko ročně přijde o 60 až 100 miliard korun. Dopady hazardu v součtu činí až 16 miliard a nelegální drogy republiku stojí šest miliard. Ať už jde o náklady na léčbu, sociální dávky, či péči o rozvrácené rodiny závislých. Do toho se ukazuje, že jsou v Česku statisíce lidí závislých na lécích a i do počítačů dětí se dobývá internetový hazard.

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil však už další problémy řešit nestihne. Po osmi letech klíčová postava tuzemského boje proti drogám končí. Odejde k poslednímu červenci, oficiálně z čistě osobních důvodů.

Podle zdrojů MF DNES Vobořil nyní uvažuje o založení institutu, který by se zabýval závislostmi, i o politické dráze.



„Pro mě je to dlouhodobě plánovaná věc,“ uvedl koordinátor ke svému odchodu. „Mám děti, žiji v Brně. Do Prahy neustále dojíždím a stěhovat se sem nechci. Ale mám zájem pomoct vybrat svého nástupce,“ doplnil.

Jeho odchod potvrdil i Andrej Babiš. „Vzdal se služebního poměru na vlastní žádost. Bylo to jeho osobní rozhodnutí. Proběhne tedy výběrové řízení. Odbor je personálně zabezpečen kvalitními pracovníky,“ řekl MF DNES premiér.

Konflikty s Babišem

Právě s šéfem hnutí ANO měl Vobořil už několik rozmíšek. Když Babiš před dvěma lety ještě jako ministr financí oznámil svůj záměr zlevnit točené pivo snížením daně na úroveň léků, právě Vobořil to nazval skandálním populismem.

A původně to vypadalo, že Vobořil odejde z Úřadu vlády už na začátku letoška poté, co se Babiš stal premiérem, a tím i jeho nejvyšším nadřízeným. Protidrogová agenda se měla z Úřadu vlády stěhovat pod ministerstvo zdravotnictví, což tvrdě zkritizovala opozice, ale i experti z oboru.

Podle nich by se tím celá protidrogová politika prakticky ochromila, protože by zmocněnec už nemohl úkolovat další ministerstva, jak to dělal doposud. Nakonec Babiš nápad zarazil. „Nechám si tu agendu na Úřadu vlády a budu se jí osobně věnovat a podporovat ji,“ slíbil.

Nyní Vobořil přesto odchází. A to patrně v nejméně vhodnou chvíli. Právě v jeho gesci vzniká nová strategie boje proti závislostem, podle které by vláda i všechna ministerstva měla postupovat dalších devět let.

Původně protidrogový koordinátor oznámil, že chce dosáhnout toho, aby jeho návrh odhlasovala nová vláda s důvěrou. Toho se ale Vobořil nemusí dočkat, a to i kvůli zdlouhavému vyjednávání o novém kabinetu.

Pod tlakem tabákových firem

Součástí Vobořilova plánu přitom není jen boj proti nelegálním drogám. Výrazně vystupuje také proti alkoholu a tabáku. A do strategie chce včlenit růst spotřební daně na tyto výrobky, za což v minulosti například čelil silnému tlaku tabákových firem. Vobořil také do koncepce zahrnuje rozsáhlý boj proti hazardu.

„Pro nástupce pana Vobořila bude naprosto klíčové udržet stávající kurz. Všechny tyto závislosti je potřeba řešit dohromady, protože spolu souvisejí a přelévají se,“ konstatoval přednosta Kliniky adiktologie Univerzity Karlovy Michal Miovský. „Jeho práci hodnotím jednoznačně pozitivně,“ dodal Miovského kolega z kliniky Tomáš Zábranský.

Pod Vobořilovým vedením je Česko mezinárodním premiantem. To potvrzuje i EU. „Spolupráce s Českou republikou je excelentní. V současné podobě pokládáme český koordinační mechanismus za jeden z nejsilnějších v Evropě,“ řekla už dříve mluvčí Evropského monitorovacího centra pro drogy Kathryn Robertsonová.

Česko si také předloni vysloužilo uznání na shromáždění OSN o globální protidrogové politice za svůj vyvážený přístup, který dává do rovnováhy léčbu, represi a prevenci. Vobořilovi se navíc dařilo krotit šíření nemocí, které jsou s drogami spojeny, i počty předávkování. Česko patří k zemím s nejnižším počtem těchto úmrtí na milion obyvatel, má jich méně než deset. Má i velmi nízký počet závislých, kteří se nakazili HIV či žloutenkou typu C.