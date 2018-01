Obětí vládní čistky má být protidrogový zmocněnec, který kritizoval Babiše

Když Andrej Babiš před dvěma lety ještě jako ministr financí oznámil svůj záměr zlevnit točené pivo snížením daně na úroveň léků, národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil to nazval skandálním populismem.

Potom, co se Babiš stal premiérem vlády bez důvěry, Vobořil s největší pravděpodobností bude muset Úřad vlády opustit.

Zrodil se totiž plán jeho odbor zrušit a podřadit ho pod ministerstvo zdravotnictví. Navzdory tomu, že to někteří experti kritizují a poukazují na to, že to může znamenat ránu pro boj proti drogám v Česku.

„Jak premiér deklaroval hned na začátku svého působení, chce zefektivnit fungování státních institucí a přesunutí odborné agendy na příslušná ministerstva,“ potvrdila plán mluvčí Úřadu vlády Barbora Peterová s tím, že se o celé záležitosti dále jedná.

„Protidrogová politika je specializovaná agenda, a proto je logické její organizační zařazení pod resort zdravotnictví, který je zodpovědný za právní předpisy v oblasti ochrany a péče o zdraví občanů,“ dodala mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Jenže jinak než úředníci a politici to vidí třeba přednosta Kliniky adiktologie Karlovy univerzity Michal Miovský, který patří k nejuznávanějším českým expertům v oboru.

„Česko teď používá nejlepší model,“ říká expert

„Úřad vlády je pro národního protidrogového koordinátora nejvhodnější působiště. Musí spolupracovat nejenom s ministerstvem zdravotnictví. Boj proti drogám je i záležitostí policie, spolupráce s věznicemi a zákonů, které připravuje ministerstvo spravedlnosti. A jeden ministr těžko může nařizovat něco druhému. Ani nikde v zahraničí se nenašel lepší model, než je nyní praktikován v Česku,“ říká Miovský.

To potvrzuje i EU. „Spolupráce s Českou republikou je excelentní. V současné podobě pokládáme český koordinační mechanismus za jeden z nejsilnějších v Evropě,“ řekla mluvčí Evropského monitorovacího centra pro drogy Kathryn Robertsonová. Jde o další zásadní personální změnu na Úřadu vlády, do které se jednobarevná vláda bez důvěry pustila.

Už dva dny před loňskými Vánocemi ministři odmávali reorganizaci, kvůli které přišla o místa i část odborných náměstků na ministerstvech. Služební zákon totiž umožňuje dělat takové zásahy jen jednou ročně. I Vobořila chrání před propuštěním služební zákon. Přeřadit ho pod ministerstvo ale paragrafy nejspíše umožňují.

Nejčernějším scénářem je epidemie onemocnění a předávkování

Vobořil zatím věc příliš komentovat nechtěl s tím, že není definitivní. „Snažíme se vše vyjednat tak, aby to bylo funkční. Samozřejmě z toho mám i obavu,“ uvedl vládní koordinátor. Podle několika zdrojů MF DNES dostal ještě před svátky důtku za špatné čerpání dovolené. Více důtek může znamenat propuštění. To komentovat nechtěl.

Jde přitom také o 130 milionů korun dotací na programy, které nyní Úřad vlády uděluje. „Jsme v napjatém očekávání, co s námi bude. Každé ministerstvo má jiné podmínky. Úřad vlády je pro nás zásadní i proto, aby nás rozpolcenost mezi jednotlivými rezorty neroztrhala na kusy,“ popsala šéfka Asociace nestátních organizací Helena Rampachová.

I na to už Babiše začala upozorňovat opozice. Proti přesunu Vobořila se postavili Piráti. „Tento rozpočet je klíčový pro zajištění kontaktních center, která zajišťují první kontakt a programy prevence HIV či žloutenek C mezi nitrožilními uživateli drog. Snížení kvality a dostupnosti služeb by mohlo vést ke zhoršení situace v ČR a například i epidemiím infekčních onemocnění či předávkování,“ napsal Babišovi šéf Pirátů Ivan Bartoš.