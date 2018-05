Je třeba změnit jídlo v nemocnicích? Sledujte Rozstřel s odborníky na výživu

Původně se chtěl stát chirurgem, ale kvůli zdravotním problémům musel specializaci změnit. Lékař Pavel Kohout se nakonec rozhodl pro internu. Od roku 2002 se jí věnuje v Thomayerově nemocnici, kde se stal vedoucím jednotky intenzivní gastroenterologické a metabolické péče a Centra výživy.



„Když přijdu do obchodu a vidím, že mají rohlík za jednu korunu, může mě šlak trefit. Je to marketingový trik, jak do obchodu dostat lidi, kteří si koupí dvacet rohlíků za dvacku a k tomu kupu dalších věcí, jež jim ten prodejce šikovně nastrká do výše očí. Rohlíky nám přitom nutričně vůbec nic nepřinášejí! Je to bílé, energeticky bohaté pečivo, v němž není žádná vláknina, nic!“ prohlásil před rokem a půl v rozhovoru pro Pátek LN.

Jak se potom dívá na to, že pacientům se podávají nejen rohlíky, ale i sladké pečivo, o kterém lze říct to stejné?

Na tyto a další otázky se Pavla Kohouta bude ptát moderátor Vladimír Vokál, jehož druhým hostem ve studiu bude výživová poradkyně Margit Slimáková. Vystudovala farmacii a dietologii a kromě výživového poradenství se věnuje také osvětě ve stravování. A to nejen na přednáškách, ale také bloguje a má svůj YouTube kanál.

Zatímco jedni jí fandí, podle jiných jsou její názory příliš radikální. Ona sama si však za doporučeními, která dává, pevně stojí. „Jezte základní kvalitní potraviny a jídla z nich. Maximálně omezujte všechno vysoce průmyslově upravované. Vše v krabičkách, igelitech. Jezte to nejlepší, to nejkvalitnější. To platí pro úplně každého zdravého člověka,“ zní její základní rady.

Krom toho by se podle Slimákové měl základ jídelníčku skládat z lokálních sezonních potravin, ale není důvod se vyhýbat ani zdravým surovinám ze světa - ať už avokádu, kokosovému oleji nebo třeba kešu oříškům.

Nedávno se pozitivně vyjádřila například i o nízkosacharidové vysoce tukové stravě nebo GAPS dietě (spočívá ve vynechání obilovin, rafinovaných cukrů a laktózy a naopak jezení kvalitních nasycených tuků v podobě kvalitního másla, sádla a kokosového oleje, konzumují se ořechy, semínka či maso).



Pro někoho jsou to příliš striktní diety, jak ale Slimáková vysvětluje: „Zejména se pro ně rozhodují lidé, kteří řeší vážné zdravotní problémy. Nejčastěji lidé, kteří mají závažnou obezitu, cukrovku, metabolický syndrom nebo Alzheimerovu demenci. Tam určitě stojí zato zkoušet.“