Členové vedení ČSSD chtějí znát před referendem o vládě jména ministrů

Sociální demokraté mají mít ve vládě pět ministrů - vnitra, zahraničí, práce a sociálních věcí, kultury a zemědělství. Šéf strany Jan Hamáček se má stát ministrem vnitra a ministrem zahraničí nejspíš jeho spojenec z pražské organizace strany, europoslanec Miroslav Poche. Otázku ministra zahraničí by podle Foldyny bylo dobré projednat i s prezidentem Milošem Zemanem. Poche podporoval v prezidentské volbě Zemanova soupeře Jiřího Drahoše.

Podle Netolického by měla být otázka členům ČSSD jednoduchá, ve smyslu, zda členové souhlasí se vstupem do vlády s ANO, jehož vedení i poslanecký klub už dohodu s ČSSD v pátek dopoledne schválily.

„Členové sociální demokracie by před rozhodnutím měli znát jména všech členů vlády. My se totiž neustále točíme kolem těch pěti ministerstev, ale já jenom upozorňuji, že pan premiér avizoval, že dojde i ke změnám na úrovni ministrů za ANO, a já si nemyslím, že je dobré zužovat tu diskusi pouze na členy sociální demokracie,“ řekl Netolický.

„Budu požadovat v této fázi jména za sociální demokracii, to by nám představitelé sociální demokracie měli říci. A mě by zajímala i jména náměstků, protože jsem v průběhu jednání zjistil, že někteří členové orgánů, zejména předsednictva, měnili názor. Byli proti vstupu do vlády a najednou jsou pro vstup. Může to být ovlivněno osobní motivací být v pozici vysokého státního úředníka nebo člena vlády,“ řekl šéf Senátu a člen vedení ČSSD Milan Štěch.

Být ve vládě s Babišem je riskantní, řekl Štěch

„Můj názor je dlouhodobě znám. Já nejsem podporovatelem účasti sociální demokracie ve vládě vedené Andrejem Babišem. A ani ta koaliční smlouva není přiliš kvalitní, je to příliš volných frází, kde bude prostor pro volná řešení i pro neřešení,“ uvedl Štěch.

„Jak znám Andreje Babiše, tak psaná dohoda, sebelepší, neznamená nic. Stejně se bude jednat podle momentální situace. Vstoupit do vlády s Andrejem Babišem je velmi riskantní,“ řekl šéf Senátu.

„Pakliže chceme, aby regiony schválily koaliční smlouvu a následnou spolupráci, tak já cítím, že je tady velmi velká touha lidí, aby věděli, kdo bude realizovat politiku ČSSD,“ řekl Foldyna.

Hamáček měl ale takovou představu, že nejprve straníci rozhodnou o tom, zda má strana do vlády jít, a až pak se s šéfem ANO Andrejem Babišem dohodne o tom, kdo budou ministři. V opačném případě by spor regionů o křesla pro konkrétní lidi mohl zkomplikovat výsledek hlasování. Nyní Hamáčkovi tento záměr straničtí kolegové kříží.