ANO si koaliční dohodu s ČSSD nadělilo k šestému výročí svého vzniku

Sociální demokraté ještě musí vznik takové vlády potvrdit ve vnitrostranickém referendu, jehož otázku má určit odpolední předsednictvo strany.

„My jsme se sešli hlavně proto, abychom připomněli, že přesně před šesti lety jsem zaregistroval hnutí ANO, protikorupční, protisystémové, nejúspěšnější hnutí v Evropě,“ řekl novinářům Babiš u dortu k šestým narozeninám v zasedací místnosti ve Sněmovně.

„Jsem rád, že jsme to nějak dojednali. Koaliční smlouva je důležitá, ale ještě důležitější je, aby to fungovalo lépe než za té první koaliční vlády,“ odvětil Babiš na otázku iDNES.cz, co bylo nejtěžší při jednání s ČSSD.

Zástupci Okamurova hnutí SPD se nemusí bát odvolávání

Sociální demokraté neprosadili konec zástupců SPD Tomia Okamury ve vedení Sněmovny a výborů. „Protože to ani v rámci sociální demokracie nikdo nechtěl a já tam nevidím souvis mezi ustavením Sněmovny a vládou. My jsme tu Sněmovnu ustavili a znovu to otvírat a vyjednávat... Trvalo to měsíce, než se všichni domluvili. My jsme byli velice vstřícní, mohli jsme mít dva místopředsedy Sněmovny,“ řekl iDNES.cz Babiš.

Sociální demokraté přitom tvrdili, že z pozice místopředsedy Sněmovny má odejít představitel extrémního hnutí SPD Okamura a z funkcí šéfů výborů bezpečnostního Radek Koten a hospodářského Radim Fiala. To měla být podle ČSSD pojistka, že se zpřetrhají vztahy mezi ANO a SPD.

Nechápu, proč jsem byl vůbec obviněn, opakuje Babiš

V koaliční smlouvě není také napsáno, že by odstoupil, kdyby byl byť jen nepravomocně odsouzen. Maximum, čeho vyjednavači ČSSD dosáhli, je to, že by koaliční smlouva přestala platit, kdyby to neudělal.

„Nechápu, proč jsem byl vůbec obviněn, je to zpolitizovaná záležitost a pro mě je absolutně nepřijatelné se o tom vůbec bavit. Ale já jsem ustoupil a našli jsme kompromis. Je to na nich, jak se rozhodnou,“ odvětil Babiš na otázku iDNES.cz, zda se neobává, že to řadovým členům ČSSD nemusí v referendu stačit.

„Dostali jsme důvěru výboru. Byli jsme v komunikaci online, takže myslím si, že u nás není problém,“ řekl Babiš ke schvalování koaliční smlouvy a programového prohlášení kabinetu ve vedení ANO a poslaneckém klubu. „Výbor nás jasně vyzval, abychom znovu jednali s ČSSD, my jsme to dojednali, takže teď budeme čekat na výsledek referenda sociální demokracie,“ uvedl šéf vlády a ANO.

Bude se hledat kompenzace za návrat nemocenské

K tomu, že ANO kývlo na požadavek ČSSD na zrušení karenční doby, tedy že nemocní budou dostávat nemocenskou znovu v prvních třech dnech nemoci, Babiš řekl, že bude ještě třeba promyslet, jakým způsobem se to bude zaměstnavatelům kompenzovat. (celý text programového prohlášení možné budoucí koaliční vlády zde)