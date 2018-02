ČSSD uzavře část sjezdu, dva lidé z vedení řešili spor ručně za dveřmi

„Sjezd bude otevřen pro vystoupení prezidenta republiky a zároveň u všech kandidátských projevů na předsedu, jinak bude uzavřen,“ řekl úřadující šéf strany Milan Chovanec. Po volbě vedení by podle něj mohl být sjezd přerušen, možná až do května.

„Dohoda je taková, že média budou mít přístup na vystoupení prezidenta republiky a k vystoupení kandidátů na předsedu,“ řekl iDNES.cz jeden z kandidátů na předsedu Jan Hamáček, který tuto variantu na jednání předsednictva hájil stejně jako Chovanec.

Sedm kandidátů na předsedu - úřadující předseda Milan Chovanec

- místopředseda Sněmovny Jan Hamáček

- bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola

- bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík

- poslanec, olomoucký primátor Antonín Staněk

- starostka České Lípy Romana Žatecká

- ředitel knihovny v Poličce a městský zastupitel Jan Jukl Jako papíroví favorité na sjezd s nejvíce krajskými nominacemi pojedou Hamáček (podpořilo ho pět krajů) a Chovanec (má oficiálně podporu tří krajů).



Část jednání užšího vedení straníci řešili právě to, jak velká část sjezdu má být otevřená médiím, aby mohla „v přímém přenosu“ řešit, jak sociální demokraté „perou špinavé prádlo“ po zásadním nezdaru v podzimních volbách, v nichž spadli až k sedmi procentům a mají nyní pouze patnáct poslanců. „Tak abychom měli čas na vnitrostranickou diskusi,“ uvedl k tomu pro iDNES.cz Hamáček.

Incident dvou členů vedení za dveřmi

V průběhu jednání předsednictva strany si to šli dokonce vyřizovat „ručně“ za dveře dva účastníci jednání, poslanec Jaroslav Foldyna a člen předsednictva Jaroslav Špaček.

„Neustupuju ničemu. Jsem ochoten v politice akceptovat úplně jiné názory, to je normální. Ale jsou určité osobní záležitosti, osočování nebo slova, která nebudu tolerovat. Tak jsem mu to řekl a byl jsem připraven to řešit tak, aby to pochopil i on,“ uvedl k incidentu se stranickým kolegou Foldyna.

O vládě může rozhodnout sjezd, ale i stranické referendum

V sobotu na jednání ústředního výkonného výboru neprošel návrh, aby již teď širší vedení rozhodlo, zda jednat s ANO o účasti ve vládě či ne.

Nejspíš okolo 22. hodiny ČSSD svůj volební sjezd v Hradci Králové přeruší. Otevřené zůstává, zda postoj ČSSD k účasti ve vládě určí sjezd či stranické referendum.

Zatímco Chovanec chce o postoji ČSSD ke vládě rozhodnout na sjezdu, přičemž odmítá, aby se strana účastnila vlády s obviněným premiérem, Hamáček bude usilovat o hlasování všech členů strany, které by bylo pro vedení závazné.

Hamáček už dříve v rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že účast ve vládě i s obviněným premiérem by mohla být nejlepším řešením. A to kdyby reálně hrozily předčasné volby. Ty by mohly být pro sociální demokracii drtící.

Zimola iDNES.cz v sobotu řekl, že vnitrostranické referendum by podle něj mělo být ještě před tím, než případně ČSSD s Babišem a jeho ANO vůbec o vstupu do vlády jednat má.