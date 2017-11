Sociální demokracie hledá novou cestu po drsném volebním výprasku

Rozhodovat se bude o formátu i přesném termínu mimořádného sjezdu, a řešit se mají také finance na příští rok. ČSSD bude muset také šetřit, protože ji trápí stále nevyřešený obrovský dluh právníkovi Zdeňku Altnerovi.

Ústřední výkonný výbor sociální demokracie má zahájit i diskusi o změnách stanov, které by podle představ úřadujícího šéfa strany Milana Chovance měly ČSSD zbavit současné těžkopádnosti. Ačkoli si přál, aby nového šéfa strany volili všichni členové strany v přímé volbě, předsednictvo ČSSD se přiklonilo k volbě na sjezdu 18. února. Současné vedení chce stranu vést jen do sjezdu.

„Byl jsem přesvědčen, že předseda by měl být zvolen všemi členy, protože členská základna by se toho zúčastnila, neumím si představit, že by členové nevolili, ale vůle není ani k tomu. Pokud můj názor neuspěl a byl jsem na předsednictvu přehlasován, když pro ten návrh hlasovalo asi pět nebo šest lidí, tak já to nebudu za každou cenu hájit, respektuji vůli většiny,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz ministr vnitra a úřadující šéf strany Chovanec.

Zájemci o vedení strany se zatím právě nehrnou. Do vedení ČSSD by mohl zamířit například hejtman Vysočiny Jiří Běhounek, který je ovšem zatím nestraník, plzeňský Josef Bernard, hovoří se o starostovi Nového Města na Moravě Michalu Šmardovi, exprimátorovi Brna Romanu Onderkovi či bývalém jihočeském hejtmanovi Jiřím Zimolovi.

Klíčové pro ČSSD bude, jestli dokáže konečně zklidnit již od devadesátých let probíhající vnitrostranický ostrý souboj různých křídel. Ten se donedávna nejvýrazněji projevoval střetem o postoj k současnému prezidentovi Miloši Zemanovi a bojem mezi „sobotkovci“ a „haškovci“. ČSSD musí najít někoho, kdo tento dlouhodobý rozkol dokáže vyřešit a utlumit.

Sociální demokracie nehodlá podporovat ani tolerovat vládu, kterou se snaží sestavit šéf ANO Andrej Babiš. Změnu postoje může přinést buď to, že ANO do případného druhého pokusu o vládu dá šanci jinému politikovi sestavit vládu, nebo když příznivě pro Babiše skončí vyšetřování padesátimilionové dotace na farmu Čapí hnízdo.