Znovu jednat o vládě s ANO? Už jen bez Babiše, shodují se politici ČSSD

„Potvrdilo se, že hnutí ANO je stranou jednoho muže. Povýšilo jeho zájem nad vším,“ řekl delegátům na sjezdu v Hradci Králové předseda ČSSD Jan Hamáček. Řekl, že by jeho straně stačil i jen ústní závazek Andreje Babiše, že z vlády odejde v případě nepravomocného odsouzení kvůli kauze dotace na Čapí hnízdo. Ani to ANO nepřijalo. „Pozici Andreje Babiše nerozumím,“ řekl Hamáček.

PŘÍMÝ PŘENOS: V Hradci Králové pokračuje sjezd ČSSD

„Stavěl nás do pozice outsidera. Říkal nám, že naše požadavky jsou přes čásu. Zapomněl, že mluví s představitel nejstarší, hrdé demokratické strany. Přitom řešení jsme nabídli několik. Slovo kompromis nemá ve slovníku Andreje Babiše ještě místo,“ zhodnotil způsob vyjednávání o vládě ze strany Andreje Babiše první místopředseda ČSSD Jiří Zimola. Babiš nabídl ČSSD ministerstva zahraničí, obrany, spravedlnosti, práce a sociálních věcí a kultury. Vnitro či finance dát sociální demokracii odmítl.



„Sociální demokracie se dostala do pozice, kam jí dostal Andrej Babiš. Měla by trvat na tom, aby již ve vládě nebyla žádná stíhaná osoba,“ řekl iDNES.cz brněnský poslanec Roman Onderka, který se při pokračování volebního sjezdu ČSSD uchází o post místopředsedy strany.

„Kdyby přestal trvat na to, že za každou cenu musí být premiérem on, prostor pro jednání by se otevřel mnohem více.“ uvedl senátor a bývalý ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier. „Pořád si myslím, že by sociální demokracii prospělo, kdyby byla nějakou dobu v opozici, ale myslím, že kdyby hnutí ANO vyjednávalo z jiných pozic, tak že ta šance, že se podaří sestavit i nějakou dokonce i ne menšinovou, ale většinovou koaliční vládu, bez závislosti na extrémistických stranách, tady je,“ uvedl Dienstbier.

Kdyby ANO změnilo názor a ministerstvo vnitra ČSSD nabídlo, samo o sobě nic neřeší. „Dokonce ani mít ministerstvo vnitra, financí a spravedlnosti dohromady, tak ten střet zájmů tam stále zůstává,“ řekl senátor.

„Ukázalo se, že sociální demokracie má tvrdé vyjednavače. Myslím, že tak jak to dopadlo, odpovídá dané situaci. Je třeba hledat jiná řešení. V této chvíli to má v rukou prezident Zeman,“ řekl čelní představitel zemanovského křídla ve straně, bývalý ministr a exsenátor Zdeněk Škromach.

„Je třeba hledat jinou variantu, na jejímž konci by velmi rychle byla většinová vláda nebo rychlé předčasné volby. Osobně si nemyslím, že úřednická vláda je nějakým řešením, jen kdyby byla dohoda na rychlých předčasných volbách. Zřejmě kdyby tady došlo k personální změně, tak zástup zájemců o účast ve vládě se výrazně rozšíří, v čele s lidovci,“ uvedl Škromach. I podle něj by tak stačilo, kdyby ANO nabídlo jiného člověka, který by vedl vládu a mohla by se například obnovit staronová koalice ANO s ČSSD a KDU-ČSL.