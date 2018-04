Po krachu jednání o vládě s ANO si ČSSD zvolí zbytek nového vedení

„Bylo to zkrátka o celém komplexu urážek, kterými pan Babiš opakovaně častoval sociální demokracii a kdy z ní opakovaně činil budoucího nikoliv koaličního partnera, ale jenom přívažek ke svému většinovému vládnutí,“ řekl Zimola po pátečním jednání předsednictva ČSSD, které jednomyslně schválilo postup Hamáčka se Zimolou.

Zástupci sociálních demokratů odmítli nabídku šéfa ANO Andreje Babiše na pět křesel ve vládě, kterou by tolerovali komunisté. ČSSD vadilo, že jim Babiš nenabídl ministerstvo vnitra či finance, když se sám odmítl účasti ve vládě vzdát. Sjezd to má podle Hamáčka již jen vzít na vědomí.

Teoreticky má ještě Babiš šanci vyvolat s ČSSD nové jednání, ale musel by svůj postoj k požadavkům sociální demokracie přehodnotit. „Znovu by to posoudilo předsednictvo ČSSD, sjezd už by se znovu nescházel,“ řekl iDNES.cz mluvčí strany Mikuláš Klang. Hradecký sjezd byl totiž rozdělen na dvě části, protože Hamáček se Zimolou, kteří byli zvoleni v únoru, měli přinést výsledky jednání, aby sociální demokraté mohli rozhodnout, zda je akceptují,

Sociální demokraté zvolí pětici místopředsedů. O pozice se uchází přes dvacet straníků, jako favorité jsou nejčastěji zmiňováni pardubický hejtman Martin Netolický či poslanci Roman Onderka, Antonín Staněk, který se v únoru neúspěšně ucházel o funkci předsedy, a Tomáš Hanzel. Mezi ženami je favoritkou krajská radní z Vysočiny Jana Fialová.

Sociální demokraté budou jednat také o změně stanov, z nichž by mohly vypadnout kvóty pro zastoupení žen v některých orgánech a na kandidátkách. Větší pružnost strany by měla zajistit elektronická hlasování, která by umožnila nahradit nákladná korespondenční hlasování.

Jednání o koalici s ANO zkrachovalo:

