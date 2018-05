Nemocenská v prvních třech dnech nemoci se vrátí od července 2019

Politici se ale se dohodli, že nebudou výsledek jednání komentovat do pátku, kdy konečnou podobu programové prohlášení vlády a koaliční smlouvu projednají poslanci a výbor ANO a pak i předsednictvo ČSSD.

ANO si ještě chtělo podle místopředsedy hnutí a vicepremiéra Richarda Brabce vyjasnit s ČSSD pojistky proti růstu nemocnosti, ke které by mohlo vést obnovené proplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci, kdy by měli nemocní dostávat 60 procent takzvaného denního vyměřovacího základu.

„I zástupci sociální demokracie řekli, že rozumí tomu, že je tady obava z toho, že ve chvíli, kdyby ta krátkodobá nemocnost skokově se vrátila tam, kde byla, tak by to v dnešní situaci skoro plné zaměstnanosti mohlo vést ke kolapsu desítek a stovek podniků,“ uvedl Brabec. Ohledně zrušení karenční doby se přitom ve středu neshodla tripartita a ministryně financí Alena Schillerová řekla, že jsou stále tři možnosti řešení.

Ve hře byla před středeční jednáním ještě jedna možná změna křesel oproti dosavadní dohodě. Sociální demokraté mají získat vnitro, zahraničí, práce a sociální věci, kulturu a jako páté křeslo mají mít zemědělství. Je ale ještě možné, že ho dokáží s ANO vyměnit na poslední chvíli za obranu. Personálie mají v rukou šéf ANO a premiér v demisi Andrej Babiš a lídr ČSSD Jan Hamáček.

Babiš a Hamáček se shodli už v pondělí na textu koaliční smlouvy. Podle předsedy ČSSD byly vyřešeny všechny záležitosti ohledně pojistek, které strana v koaliční smlouvě chtěla mít. A to jak to, že v případě, že bude člen vlády odsouzen, vládu opustí, i to, že když podá demisi všech pět ministrů za sociální demokracii, měla by skončit i celá vláda demisí premiéra. Naopak s výměnou zástupců SPD Tomia Okamury ve funkcích ve Sněmovně sociální demokraté u Babiše a jeho kolegů podle vyjádření politiků ANO nepochodili.