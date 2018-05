Hamáček kývl na koaliční smlouvu. Do pátku bude hotovo, věří Babiš

„Dospěli jsme k textu, který je pro ČSSD akceptovatelný a řeší všechny věci, které bylo třeba vyřešit. S návrhem seznámím vedení sociální demokracie,“ uvedl Hamáček po více než hodinovém jednání.

ČSSD dříve požadovala záruku, aby premiér po demisi všech ministrů sociální demokracie musel také skončit. Kabinet by měl podle představ ČSSD opustit i prvoinstančně odsouzený politik. A sociální demokraté také požadovali převolení postů ve Sněmovně, které drží SPD.



„Jsou tam pojistky tak, jak jsme je navrhovali. Z mého pohledu je vše vyřešeno,“ prohlásil předseda ČSSD. ANO odmítalo podmínky směřující na Babiše, který je trestně stíhán v kauze kolem padesátimilionové dotace EU na stavbu farmy Čapí hnízdo.



Podrobnosti k tomu Hamáček uvést nechtěl. Nejprve s nimi chce seznámit stranické předsednictvo. ČSSD bude text koaliční smlouvy probírat v pátek. Vnitrostranické referendum by se pak mohlo konat na začátku června. V něm by členové definitivně rozhodli, zda má strana do koalice s ANO vstoupit, nebo ne.

VIDEO: Do pátku bude koaliční smlouva hotová, věří Babiš

Po Hamáčkovi předstoupil před novináře premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). „Já myslím, že v pátek bude hotovo,“ řekl k vyjednávání optimisticky. Podotkl, že v pátek se sejde i klub ANO. K podmínkám, o nichž hovořil Hamáček, se vyjadřovat nechtěl. „Teď je na panu Hamáčkovi, aby ty podmínky prezentoval sociální demokracii,“ sdělil.



Zcela jasno by podle něj mohlo být do 10. června, pokud sociální demokraté vstup do vlády v referendu posvětí. O důvěru by pak Babiš chtěl Sněmovnu požádat do konce června.

Komunisté by podle dosavadních plánů měli případný menšinový kabinet ANO a ČSSD tolerovat. Babiš odmítl, že by komunisté mluvili do personálního složení koaliční vlády. ANO by vššak mělo s KSČM podepsat smlouvu o podpoře.