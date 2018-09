Šojdrová má v Řecku hledat syrské sirotky. Stát by jim pomohl mimo Česko

„Potvrdilo se, že žádní sirotci nejsou. Paní Šojdrová neví, kde jsou ty děti. Ona sama přišla s tím, že chce najít ty děti, poskytneme jí kontakt na řecké organizacem a uvidíme, s čím přijde. Nic konkrétního na stole není. Jsem přesvědčen, že Česká republika pomáhá v zahraničí a že je třeba těm dětem pomoci tím způsobem, aby se vrátily do toho prostředí, kde vyrostly,“ řekl Babiš po schůzce se Šojdrovou, kterou doprovázeli senátoři Václav Hampl a Zdeněk Papoušek.

„Uvidíme, jestli nějaké děti najde, protože ten projekt zatím nemá žádné konkrétní obrysy,“ uvedl předseda vlády.

Šojdrová před tím novinářům představovala výsledek schůzky trochu jinak. „Odnášíme si úkol. My jsme dostali od pana premiéra úkol, že máme děti najít, že nám poskytne určitou součinnost, kterou samozřejmě potřebujeme, a že Česká republika je ochotna s pomocí evropských prostředků přijmout tyto děti, aby se jich potom mohli ujmout případně jak zařízení v České republice, tak rodiny. Já myslím, že to je dobrá zpráva,“ prohlásila Šojdrová.

„Premiér řekl, že když najdeme děti a rodiny, můžeme je přivézt“

Europoslankyně prohlásila, že bude snaha najít co nejmenší děti, ale že žádná věková hranice pro hledání dětí nebyla stanovena.

„Pan premiér řekl, že když ty děti najdeme, najdeme rodiny, tak že je můžeme přivézt, že o ně může být v České republice postaráno,“ bylo její asi nejsilnější tvrzení. Konečné číslo není podle ní ani padesát. „Třeba se zjistí, že to je dobrý projekt a třeba pan premiér bude chtít další,“ prohlásila Šojdrová.

Tato její slova ale Babiš ani Hamáček rozhodně nepotvrdili. Lidovecká europoslankyně přišla premiérovi, který kategoricky odmítá přijetí jakýchkoli migrantů, včetně dětí, představit svůj plán. Podle něj by Česká republika poskytla vybraným dětem z řeckých uprchlických táborů jen dočasnou mezinárodní ochranu, ne trvalý azyl a občanství České republiky.

Věřím, že se situace začíná měnit, říkala při příchodu Šojdrová

„Držte nám palce,“ řekla Šojdrová při příchodu za Babišem do Hrzánského paláce. „Věříme, že se situace začíná měnit, už jen to, že si na nás pan premiér udělal čas, to je důležitý signál, že Česká republika uvažuje o pomoci dětem bez doprovodu,“ prohlásila před schůzkou europoslankyně.

Hamáček uvedl, že si přišel poslechnout, co lidovecká europoslankyně přesně navrhuje. „Jsme připraveni každý plán posoudit a případně navrhnout řešení. Platí stále to, že Česká republika je schopna se postarat o 50 dětí, které ztratily v důsledku válečného konfliktu své rodiče,“ řekl Hamáček.

Sněmovna tento týden neschválila usnesení, jímž by vyzvala vláda, aby děti z uprchlických táborů, které si sama vybere, přijala. Pro návrh Heleny Langšádlové z TOP 09 bylo jen 31 poslanců.

„Panu premiérovi navrhnu něco, co již úspěšně realizovali nebo realizují v jiných zemích, například ve Velké Británii, Francii nebo v Irsku. Česká republika to určitě také dokáže. Mám absolutní důvěru v českou státní správu, zejména ministerstvo vnitra, že iniciativu dokážou uskutečnit tak, aby splnila požadavky solidarity i bezpečnosti,“ uvedla tento týden Šojdrová. Výběr dětí, včetně věkového složení, by podle ní byl zcela v gesci ministerstva vnitra.