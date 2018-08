Odborář Dufek přišel Maláčové říci, že je pro diferencovaný růst platů

„Nechceme navyšovat náměstkům. Není možné plošně říct, že všichni dostanou deset procent. Je potřeba peníze rozdělit jinak,“ říká Dufek. Postoj jím vedené odborové centrály se tak kloní spíš k postoji, který v rámci vládní koalice zaujímá hnutí ANO, premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová. S oběma se před pár dny Dufek sešel.

„Dohodli jsme se na zvýšení sumy na platy o šest procent. Musí se ještě stanovit, co z toho a komu půjde do základu,“ řekl k tomu Dufek. Platy by podle jím vedené Asociace samostatných odborů měly růst rozdílně podle výkonu.

Dufek míní, že by se nemělo lišit navýšení tarifů jen podle profesí u jednotlivých tabulek, ale i uvnitř nich. Vyšší by mělo být u spodních tříd, nižší u horních. Víc by si tak měli přilepšit lidé na nižších pozicích s nižší kvalifikací. „Nechceme navyšovat náměstkům. Není možné plošně říct, že všichni dostanou deset procent. Je potřeba peníze rozdělit jinak,“ řekl. S nátlakem na vládu nesouhlasí. „Když se jedná, tak se nehartusí,“ dodal. Dufek také není stoupencem razantního růstu minimální mzdy. To by podle něj mohlo vést k propouštění.

Konkurenční a větší Českomoravská konfederace odborových svazů žádá navýšení tarifů o deset procent všem pracovníkům ve veřejném sektoru.

Premiér Babiš zatím souhlasí s navýšením platů pro učitele o 15 procent. V pátek se přiklonil k tomu, že nepedagogičtí pracovníci, tedy například školníci, účetní nebo kuchaři, dostanou od ledna přidáno 10 procent.

„Kvalita vzdělání a spokojení učitelé i další pracovníci jsou to nejdůležitější pro naše děti,“ uvedl k tomu premiér na Twitteru.

Andrej Babiš (Twitter) @AndrejBabis Dohodli jsme se dnes se školskými odbory, že od 1. 1. 2019 navýšíme učitelům platy o 15 % a nepedagogickým pracovníkům o 10 %. Držíme dohody, které jsme pracovníkům ve školství dali. Kvalita vzdělání a spokojení učitelé a další pracovníci jsou to nejdůležitější pro naše děti. 12 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Pokud jde o jiné profese, má o jejich platech ve vládě silnější ANO zatím jinou představu než ČSSD a odbory. Úředníci by mohli dostat navíc šest procent, zdravotníci čtyři či pět procent a policisté a vojáci dvě procenta. Zdravotnické odbory kvůli platům před týdnem vstoupily do stávkové pohotovosti.

„Já si myslím, že platy ve státní sféře jsou stále velmi nízké. Musíme si uvědomit, že vzdělanostní struktura státní správy je mnohem vyšší než v soukromém sektoru. Myslím, že za poctivou práci by se měla platit férová mzda, a je to i předpoklad dobře fungujícího státu, když budou zaměstnanci státu dobře ohodnoceni,“ uvedla ministryně Maláčová v rozhovoru pro iDNES.cz.