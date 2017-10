Lidovci a STAN, pokus číslo 2. Píší nový příběh a jdou do toho naplno

„To je minulost, my jsme se nerozešli ve zlém, teď žijeme přítomností a je evidentní, že i ta zkušenost z minulosti nenarušila naše vzájemné přátelské vztahy,“ řekl předseda hnutí STAN Petr Gazdík.

„Výsledkem je, že chceme spolupráci rozvíjet a stejně tak chceme koordinovat i kroky v Poslanecké sněmovně. Zároveň jsme hovořili o možnosti spolupráce v oblasti senátních voleb, které nás čekají příští rok,“ řekl předseda lidovců Pavel Bělobrádek.

Začne to už u senátního obvodu Trutnov, kde budou doplňovací volby do horní komory poté, co se Jiří Hlavatý za ANO stal poslancem a zanikl mu mandát v Senátu. „Bavíme se o společné podpoře, abychom se nevystříleli, vypadá to nadějně, že by mohl být podpořen společný kandidát středových a středopravicových stran,“ uvedl Gazdík.

„My víme, že chceme spolupracovat na úrovni klubů, chceme si pomáhat v expertní oblasti, chceme si pomáhat s tím, abychom obsáhli celou práci Poslanecké sněmovny,“ potvrdil šéf poslanců STAN a volební lídr hnutí Jan Farský.

A je možné, že do trojky přiberou ještě TOP 09. „Zkusíme na úrovni předsedů poslaneckých klubů KDU-ČSL, STAN a TOP 09 otevřít otázku vzájemné spolupráce,“ dodal Bartošek. Byl to končící předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, který vyzval demokratické strany od středu doprava k vytvoření bloku, který by uspěl v příštích volbách do Sněmovny.

KDU-ČSL a STAN se ve čtvrtek shodly na tom, že by každá strana měla mít předsedu výboru a že by i opozice měla mít šéfy komisí, které dohlížejí nad tajnými službami. Je možné, že menší strany ve Sněmovně postaví společně i kandidáta na místopředsedu Sněmovny. Zatím není jasné, zda podpoří do čela Sněmovny kandidáta ANO Radka Vondráčka nebo Petra Fialu z ODS. Šéf Sněmovny ji má důstojně reprezentovat, což podle KDU-ČSL i STAN oba kandidáti splňují.