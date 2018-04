Text koaliční smlouvy chceme mít hotový do dvou týdnů, řekl Faltýnek

„Počkáme na jednání dalších orgánů ČSSD. Důležité je, že se kolegové rozhodli, že chtějí pokračovat, na tahu jsou oni. My chceme během čtrnácti dnů dát dohromady konkrétní návrh koaliční smlouvy. Všechny spory jsme odstranili, na programových věcech už jsme se dohodli,“ uvedl v Otázkách Václava Moravce v České televizi místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek.

Programové záležitosti už jsou podle něj vyřešeny také s KSČM, připustil proto, že v dohledné době nastanou třístranná vyjednávání.

Poslanec KSČM Jiří Dolejš, který v sobotu na sjezdu strany neobhájil post předsedy, uvedl, že komunisté budou chtít záruku spolupráce s ANO.

„Nejde jen o to, co se napíše do programového prohlášení, ale také jak si vydefinujeme mechanismy informování, konzultací, tak abychom měli určité záruky, že se sliby budou plnit. Není to opoziční a pochopitelně ani ne koaliční smlouva,“ uvedl Dolejš. Sdělil, že KSČM na sobotním sjedu hlasovalo o tom, zda pokračovat ve vyjednáváních o vládě, a asi 90 % delegátů bylo pro.

Dolejš v pořadu hájil pozici komunistů, kteří chtějí jednat o personálním obsazení některých ministerstev. „U některých jmen vidíme riziko, že by mohlo dojít ke konfliktu s programovým prohlášením,“ sdělil. Komunisté kritizují zejména vedení ministerstva průmyslu a obchodu, zahraničí a obrany.

Stanjura: Debatovat o vládě s komunisty je absurdní

Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura v pořadu vyjednávání ANO s komunisty ostře kritizoval.

„Hnutí ANO si samo zamklo pomyslné dveře k vládě s demokratickými stranami. Stačilo by přitom, kdyby akceptovali několik podmínek, což ale nechtějí. Proto je tu absurdní debata s komunisty o tvorbě koaličního prohlášení,“ uvedl Stanjura.

ANO se podle něj dobrovolně rozhodlo, že bude spolupracovat s extremisty, ať už s SPD nebo komunisty. „Vadí mi, že se k tomu nechtějí přiznat, jako by se za to styděli, přitom by stačilo splnit pár podmínek a mohli by si vybírat i mezi demokratickými stranami,“ uvedl Stanjura. Hlavní podmínkou ODS je, aby ve vládě nebyla trestně stíhaná osoba, což premiér Andrej Babiš je. „Nebereme to osobně, ctíme presumpci neviny, ale je to vážný problém pro výkon vlády,“ dodal.

Zeman byl v projevu ke KSČM tvrdý, míní Faltýnek

Moderátor se politiků ptal také na projev prezidenta Miloše Zemana na sobotním sjezdu KSČM. Zeman komunistům poradil, aby nepromarnili příležitost účastnit se tvorby vlády a aby si nekladli přemrštěné podmínky, protože budou mít dost času je aplikovat v celém vládnutí.

„V projevu Zemana mě zaujal ten apel na KSČM, aby se vyrovnala se svojí minulosti a přiznala se k chybám, které udělala, byl poměrně tvrdý,“ myslí si Faltýnek.

„Nepřijde mi normální mít prezidenta, který prosí komunisty, aby vstoupili do vlády. S komunisty se nemá jednat o vládě,“ uvedl Stanjura.

Dolejš se oproti tomu vyjádřil ke slovům kardinála Dominika Duky, který účast Zemana na sjezdu KSČM kritizoval na sobotní mši na počest kardinála Josefa Berana. „Duka se pouští na půdu politiky, duchovním činitelům spíš svědčí, když pečují o duše svých oveček,“ komentoval to Dolejš.