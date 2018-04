Rakev s ostatky kardinála Berana odvezou vraníci do katedrály

Po pátečním příletu z Říma dnes odvezou rakev s ostatky ze Strahovské baziliky na Hradčanské náměstí do katedrály sv. Víta na Pražském hradě.

Rakev poveze pohřební vůz tažený šestispřežím starokladrubských vraníků ze Slatiňan. Z Arcibiskupského paláce na Hradčanském náměstí rakev doprovodí liturgický průvod. Rakev s ostatky kardinála Berana do katedrály vnesou bohoslovci, a připomenou tak poslední Beranovu bohoslužbu v katedrále v červnu 1949. Komunistické bezpečnostní složky tehdy přerušily bohoslužbu, bohoslovci chránili kardinála vlastními těly a pomohli mu uniknout do Arcibiskupského paláce.

Od 11:00 bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka sloužit mši ke cti sv. Vojtěcha. Během bohoslužby bude vystavena lebka mučedníka sv. Vojtěcha. Po skončení liturgie bude rakev do pondělí vystavena a lidé se budou moci kardinálu Beranovi přijít poklonit. V pondělí večer bude po bohoslužbě uložena v sarkofágu v kapli sv. Anežky.

Všichni poutníci, kteří se dnes přidají k procesí, musejí na Hradě projít bezpečnostní kontrolou. Pro usnadnění přístupu do katedrály budou u vstupu přes Prašný most a při severním vstupu na první nádvoří z Hradčanského náměstí vedle Brány gigantů zřízena zvláštní kontrolní stanoviště pro přednostní odbavení smutečních hostí. Tyto vstupy budou otevřeny od 9:00 do 10:45. Vstup do katedrály bude od 9:45 do 10:45.