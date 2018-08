Trosky mostu ji zasypaly až po hruď. Zavalenou dceru držela za ruku

„Hasiči se mnou mluvili a chtěli mě vyprostit, ale neviděli mou dceru, která byla celá zasypaná. Bez ustání jsem na ně křičela, ať mě nechají a postarají se o ni,“ řekla listu La Repubblica na nemocničním lůžku 58letá Marina Guagliatová, kterou trosky uvěznily po hruď.

V okamžiku neštěstí se s dcerou probírala veteší v ekologickém sběrném dvoře u řeky Polcevera, která teče pod mostem. „Nadšeně sbíráme starožitnosti,“ vysvětluje Guagliatová.

„Dokázala jsem záchranářům popsat, kde přesně dcera je, protože jsem ji pod sutinami držela za ruku,“ vysvětluje žena. Na průběh událostí si příliš nepamatuje, několikrát ztratila vědomí. Všechno jí vyprávěla ve čtvrtek dcera, která už není v ohrožení života. Má ovšem zlomenou pánev a ruku, zlomená žebra jí navíc propíchla plíci.

„Právě jsem přijel pod most, otevřel jsem dveře auta a chtěl jsem vystoupit,“ řekl novinářům Luciano Goccia, když si z kabiny nákladního vozu, která je z větší části slisovaná, přišel vyzvednout věci. „Najednou jsem letěl vzduchem, narazil jsem do zdi, nemohl jsem dýchat, nemohl jsem nic,“ popsal Goccia rychlý sled událostí.

Tlaková vlna jej odhodila o několik metrů. Nákladní vůz je úplně zničený. Část kabiny, kde seděl Goccia, dopadla o poznání lépe. To, že přežil pokládá za zázrak, váží si toho, že může být se svou rodinou. Když pomyslí na ty, co zůstali v sutinách, nemůže prý spát a na zřícený most nedokáže ani pohlédnout. Jezdil po něm každý den, někdy i třikrát denně. Goccia vyvázl s vymknutým ramenem a pohmožděnou kyčlí.

Bez úhony z místa neštěstí unikli také Nicola a Lisa Hentonovi-Mitchellovi a jejich dvě děti ve věku devět a dvanáct let. Svůj dramatický útěk popsali zpravodajskému webu BBC. Za hustého deště nejprve pocítili, že auto na mostě sklouzlo doprava. Jeli však dál a najednou se před nimi rozzářil roj červených světel: ostatní vozy začaly brzdit. Pak se řidiči pokoušeli couvat, lidé křičeli a mávali rukama, vypověděla dvojice.

„Zkoušeli jsme couvat, ale to nešlo. Narazilo do nás auto před námi,“ řekl Nicola. Lidé pak začali italsky křičet „Ven z aut“ a „Utíkejte“. Celá rodina se jala utíkat zpět do tunelu, odkud přijeli. Nad situací prý převzali kontrolu řidiči kamionů, kteří utíkající směřovali do jeho ústí. Uvnitř tunelu našlo úkryt zhruba šest desítek lidí různých národností.

