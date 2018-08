Náklaďák na hraně smrti. Auto přede mnou spolkly mraky, líčí řidič

15:51 , aktualizováno 15:51

Úterní tragédie, při které se v italském Janově zřítila část dálničního mostu, má alespoň jeden šťastný konec. Svět obletěla fotografie zeleného kamionu, kterému se podařilo zabrzdit jen několik metrů před místem, kde se most zřítil do téměř padesátimetrové hloubky. „Nevím, jak je to možné, ale žiju,“ říká jeho řidič.