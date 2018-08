Pohádky, odmítali politici varování před pádem mostu. Nyní požadují trest

Výbušný výrok italská média objevila ve stranické zprávě k problematice nového obchvatu Janova. O projektu Gronda di Genova se diskutovalo dvacet let, ale plány byly nedávno kvůli politickým třenicím odloženy na neurčito.

Hnutí pěti hvězd se před pěti lety proti stavbě postavilo a argumentovalo, že most může sloužit ještě řadu let. „Bezprostřední kolaps Morandiho mostu je pohádka,“ uvedlo hnutí ve své zprávě. Dokument už sice ze stranického webu zmizel, stále je však dostupný.

Střední část mostu se zřítila za hustého deště v úterý v poledne. Odborníci už léta upozorňovali, že padesát let starý most přes řeku Polcevera je ve špatném stavu, poslední rekonstrukcí prošel před dvěma lety (více v článku Zřícený most projektoval vizionář, problémy ho provázely od počátku).

List The Independent uvádí, že Hnutí pěti hvězd v uplynulých letech získávalo politické body i díky svému odporu k velkým infrastrukturním projektům, které kritizovalo jako vyhazování peněz. Kromě obchvatu Janova se postavilo i proti výstavbě vysokorychlostní železnice na jih Francie.

Vicepremiér: Měli investovat do oprav a nestarat se o dividendy

Letos v březnu Hnutí pěti hvězd vyhrálo volby a o tři měsíce později utvořilo vládu s Ligou Mattea Salviniho. Vláda po úterní tragédii hlasitě požaduje trest pro provozovatele dálnice. „Zahájíme proces vedoucí ke zrušení koncese firmě Autostrade per l’Italia,“ řekl premiér Giuseppe Conte. Ministr dopravy zase mluví o pokutě ve výši až 150 milionů eur (3,9 miliardy Kč).

Správce dálnice tvrdí, že monitorování viaduktu v Janově a jeho údržba odpovídaly „nejlepším mezinárodním standardům“. „Autostrade per l’Italia pevně věří, že bude schopna dokázat, že vždy řádně dodržovala povinnosti vyplývající z pozice koncesionáře,“ uvedla společnost, která spravuje zhruba polovinu 6 000 kilometrů italských dálnic.

Šéf Hnutí pěti hvězd a vicepremiér Luigi Di Maio ve čtvrtek zopakoval, že pokud soukromí správci silnic neodvádějí svou práci pořádně, pak správu silniční sítě převezme stát. Most „se nezřítil nešťastnou náhodou, ale protože nebyla provedena údržba“, řekl Di Maio už ve středu.

„Ti, kteří nesou zodpovědnost, mají jméno a příjmení, je to (společnost) Autostrade per l’Italia,“ dodal. Jmenovaná společnost patří do skupiny Atlantia. Dnes vicepremiér dodal, že vlastníci měli více investovat do bezpečnosti a nestarat se tolik o dividendy.

Záchranáři rozřezávají obří kusy betonu a doufají

Úřady zatím potvrdily 38 mrtvých a 16 zraněných, z nichž devět je ve vážném stavu. Tragická bilance však nejspíš ještě vzroste, protože hasiči se stále nedostali ke všem zavaleným autům a panují obavy, že v troskách by mohly být ještě desítky dalších.

„V noci na dnešek jsme neměli štěstí, nikoho jsme nenašli,“ řekl ve čtvrtek Emanuele Gissi, který na místě řídí práce hasičů. „Hledáme v dutinách, kde by mohli být lidé, ať už živí, nebo mrtví,“ dodal. „Velké kusy betonu, které z mostní konstrukce spadly, se snažíme rozřezat, potom je odstraní jeřáby. Následně vyšleme pátrací psy a pokud příznivě zareagují, vyšleme za nimi personál,“ řekl Gissi. „Je to nebezpečná práce, protože ty trosky jsou nestabilní“, stejně jako zbytek mostní konstrukce, která dosud stojí, řekl také.

„Bilance obětí je citelně vyšší než udávaná čísla. Definitivní bilance bude poskytnuta, až bude ten počet jistý,“ řekl ve středu guvernér Ligurie Giovanni Toti, když s premiérem Contem navštívil jednu z janovských nemocnic.

Záchranáři nevylučují, že ještě naleznou nějaké přeživší. Státní pohřeb obětí se bude konat v sobotu. Prefektura dostala mnoho zpráv o pohřešovaných lidech, „není ale snadné rozlišit, zda někdo nezvedá telefon, protože už je na dovolené na druhém konci světa, anebo bohužel dole (pod sutinami)“, řekl italský ministr vnitra Matteo Salvini.