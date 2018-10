Peněžitých trestů by podle Kněžínka mělo být víc, klesl by počet vězňů

Soudy by měly více ukládat peněžité tresty, shodli se při jednání v Brně ministr spravedlnosti Jan Kněžínek z ANO a nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Vedlo by to podle nich ke snížení počtu lidí ve výkonu trestu. Kněžínek také poprvé navštívil Ústavní soud a setkal se s jeho předsedou Pavlem Rychetským.