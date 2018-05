Izraelští piloti odmítají převážet uprchlíky do Afriky. Apelují na lidskost

„Jako pilot a lidská bytost říkám, že není absolutně žádná možnost, že bych se podílel na transportu uprchlíků na místo, kde jsou jejich šance na přežití minimální až žádné,“ napsal v neděli na Facebooku pilot Shaul Betzer.



Vyslyšel tak výzvu, kterou před jedenácti dny zveřejnila nezisková organizace Zazim Community Action. Piloty žádala, aby neřídili letadla se súdánskými a eritrejskými migranty, ať už by mířila do Rwandy, nebo jiné africké země.

Izrael totiž začal realizovat svůj plán vyhostit všech zhruba čtyřicet tisíc afrických běženců, kteří v Izraeli žádají o azyl a které vláda premiéra Benjamina Netanjahua nepovažuje za uprchlíky, ale „inflitrátory“ a ekonomické migranty.

Vláda původně prohlásila, že běžence nechá deportovat do Rwandy a Ugandy, obě země však existenci takové dohody popřely. Transporty přesto začaly a není jasné, kde nakonec deportovaní lidé skončí.

„Nekonečné vězení, nebo deportace do země, kde bude váš život v ohrožení? To je volba, před kterou izraelská vláda staví desítky tisíc žadatelů o azyl z Eritreje a Súdánu,“ píše se ve výzvě Piloti proti deportacím, která se inspirovala případy několika německých pilotů odmítajících transportovat zhruba dvě stě migrantů do nebezpečných států.

Organizace také vyzvala občany, aby i oni pilotům vzkázali svůj nesouhlas. A ukázalo se, že krok vlády znepokojuje tisíce lidí. Podle listu The Times of Israel přijaly izraelský letecký úřad, unie pilotů a další aerolinky na 7,5 tisíce hovorů, ve kterých lidé žádali piloty, aby se transportů neúčastnili.

Protest migrantů proti věznění a deportacím v Izraeli:

Dobří lidé nesmí mlčet, když ti špatní dělají hrozné věci

Nejen Betzer je poslechl. Ve společnosti El Al pracuje také Ido Elad, který se podle svých slov na Facebooku „připojil k mnoha svým nejlepším přátelům a prohlásil, že nepoletí s uprchlíky tam, kde je čeká smrt“.

„Nebudu se podílet na tomto barbarství,“ podotkl pilot. Jeho kolega Yoel Piterbarg pak připomněl trpké zkušenosti židovského národa.

„Stát Izrael obývají především Židé, kteří byli ve své dávné i nedávné minulosti uprchlíky v zemích po celém světě. Většina z nich si prošla holokaustem, mnozí byli násilím vyhnáni ze svých zemí a mnozí, aby zlepšili svou situaci, dobrovolně emigrovali do lepších zemí, které souhlasily s tím, že je přijmou a postarají se o ně,“ napsal podle izraelského listu Jerusalem Post Piterbarg.

„Jsme to přesně my, Židé, kteří musíme být ohleduplní, empatičtí a morální vůdci veřejného mínění ve světě, abychom se vyrovnali s imigrací uprchlíků, kteří trpěli a trpí ve svých domovských zemích,“ pokračuje pilot.

Ten sice zdůrazňuje nutnost kontroly migrace, stejně však trvá na empatickém přístupu ke stávajícím žadatelům o azyl. „Uprchlíci by tu měli zůstat a mělo by se s nimi zacházet jako s lidskými bytostmi,“ upozorňuje s tím, že i Židé na útěku chtěli, aby se s nimi jednalo jako s lidmi.

„Martin Luther King řekl, že hrozné věci v historii se staly ne proto, že je dělali špatní lidé, ale protože při tom dobří lidé mlčeli,“ varuje Piterbarg. The Times of Israel však podotýká, že gesto pilotů je především symbolické, protože Izrael nemá se Rwandou ani Ugandou přímé letecké spojení. Běžence proto dopraví do Etiopie či Jordánska a ti pak pokračují s jinými aerolinkami.

Do boje proti deportacím se zapojili také rabíni, kteří apelují na Izraelce, aby běžence schovávali u sebe doma. Inspirovali se přitom osudem židovské dívky Anne Frankové, která se před nacisty ukrývala v Amsterdamu.