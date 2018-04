Izrael ruší deportace migrantů do Afriky. Část z nich pošle na Západ

16:31 , aktualizováno 16:31

Izrael ustoupil od kontroverzního plánu deportovat asi 35 tisíc afrických migrantů zpět do Afriky. Oznámil to poté, co se dohodl s úřadem OSN pro uprchlíky na přesídlení více než 16 tisíc běženců do zemí Západu. Podle listu Jerusalem Post s odkazem na premiéra Netanjahua by to mohlo být Německo či Kanada. Zbytek uprchlíků zůstane v Izraeli.