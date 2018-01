Africké migranty z Izraele nechceme, popírá Uganda dohodu s Netanjahuem

„Izraelská vláda by měla být schopna vysvětlit toto prohlášení, protože mezi Ugandou a Izraelem neexistuje žádná dohoda o přesunu afrických uprchlíků z Izraele do Ugandy. Tyto informace by měly být považovány za nepravdivé,“ řekl agentuře AFP ministr Okello Oryem.



Izraelské nevládní organizace na podporu migrantů tvrdí, že Uganda a Rwanda souhlasily, aby k nim přesídlili afričtí migranti, kteří Izrael dobrovolně opustí. Představitel jedné z těchto organizací Adi Drori-Avraham naznačil, že dementi Kampaly nelze brát zcela vážně.

Izraelská vláda vzkázala africkým migrantům, aby ze země do dubna odešli, jinak jim hrozí vězení. Mohou si vybrat, zda se vrátí do vlasti, nebo budou putovat jinam. Kam přesně, ale vláda neuvedla, informuje AFP.

V Izraeli pobývá zhruba 38 tisíc Afričanů, kteří se do země dostali nezákonně z Egypta. Většinou tvrdí, že uprchli před násilím ve vlasti, Izrael je však považuje za ekonomické migranty.

Uganda se v Africe stala zemí s největším počtem běženců na svém území. Na návrat do válkou zmítané vlasti v ní čeká přes milion Jihosúdánců. Denně překročí hranice do Ugandy stále až dvě stě lidí, napsala na konci listopadu agentura APA.