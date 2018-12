Obžaloba v kauze jízdenek je absolutní lež, prohlásil u soudu Rittig

Obžaloba zahrnuje tři různé zakázky pražské dopravního podniku (DPP), nejznámější z nich je tisk jízdenek papírnou Neograph, odkud prý putovaly peníze k Rittigovi přes karibskou firmu Cokeville Assets. Další se týkají zajištění prodeje jízdenek firmou Cross Point a elektronické jízdenky od firmy Crowsnest. Všechny zakázky údajně zmanipuloval tehdejší šéf podniku Martin Dvořák a DPP prý přišel nejméně o 457,5 milionu korun.



„Neměl jsem nic společného s firmami Cross Point nebo Neograph,“ prohlásil úvodem svého vyjádření Rittig, který čelí obvinění z praní špinavých peněz. U pražského městského soudu zdůraznil, že s Dvořákem nikdy nepodnikal, znali se prý pouze z golfu nebo ze společenských událostí. „Kubiska nemůže vědět zhola nic o mých úkonech, přesto o mně tak zasvěceně povídá. Ten člověk pracoval v Peskimu rok,“ podotkl lobbista. Spolupracující obviněný Kubiska působil jako účetní firmy Peskim.

Rittig si stěžoval na to, že od první domovní prohlídky v tzv. případu trafik, která se u něj doma odehrála v červnu 2013, čelí obrovskému tlaku. Situaci popsal jako „perzekuci, týrání a posměch“. „Třeba se někdy k tomu roku 2013 někdo vrátí. Co se stalo, jak se to stalo a proč se stalo, komu kdo překážel nebo co se tím zahájilo,“ odpověděl po skončení jednání na dotaz, jak si vysvětluje, že se orgány činné v trestním řízení zaměřily na něj.

Podnikatel zmínil i to, že byl zproštěn viny v kauze tunelování firmy Oleo Chemical, kde prý proti němu stejný státní zástupce - Adam Borgula - shromáždil stejný důkazní materiál. Žalobce poté řekl novinářům, že důkazy totožné nejsou. Rittig je obžalovaný ještě v případu vyzrazení utajované informace BIS, k němuž se pražský městský soud vrátí 27. prosince.

V kauze Olea se osvobození dočkali i Michal s Babákovou. Vinu popírají i tentokrát. „Zcela odmítám, že bych se podílel na páchání údajné trestné činnosti,“ uvedl Michal, podle nějž si Borgula vybírá důkazy selektivně a trvale ignoruje ty, které vyznívají ve prospěch obhajoby. Tvrzení, že peníze skončily u Rittiga a Dvořáka, právník nazval jako „drzé a ničím nepodložené“. „Kubiska neměl a nemohl mít přehled o vztazích mezi obchodními společnostmi, v Peskimu pracoval krátce. Elektronická data, která předal policii, předtím sám upravoval,“ prohlásil advokát.

„Kvituju s povděkem, že pan státní zástupce už neuvádí, že bych někoho řídila nebo něco organizovala,“ komentovala rozdíl mezi obžalobou v kauze Oleo a DPP advokátka Babáková. „Pana Kubisku jsem považovala za naprosto neschopného, ze spolupráce s ním jsem byla velmi nešťastná. Dalo by se říct, že jsme se nesnášeli,“ řekla na adresu spolupracujícího obviněného.

Ke slovu se dostal i další obžalovaný právník Ferdinand Überall. „Obvinění a následná obžaloba mě velice překvapily. Není mi jasné, jakou trestnou činnost jsem měl vlastně páchat. Nabyl jsem dojmu, že mojí hlavní vinou je to, že se znám a spolupracuji s obžalovaným Michalem,“ uvedl. Dodal, že s Michalem se přátelí už od mateřské školky a že jsou spoluvlastníky v některých firmách.

Obžalobě v kauze DPP čelí 17 lidí. Za zjednání výhody a za zpronevěru hrozí části z nich pět až deset let vězení, za legalizaci výnosů z trestné činnosti pak maximálně osm let. Obviněni původně byli i bývalý pražský radní pro dopravu Radovan Šteiner (ODS) a šéf firmy Crowsnest Antonín Vilímec, oba ale před zahájením procesu zemřeli. Hlavní líčení bude pokračovat v úterý výslechem další obžalované, účetní Peskimu Jany Šádkové.