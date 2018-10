Podivné smlouvy dopravního podniku. Řada z nich přečkala až do dneška.

Například kontrakt na SMS jízdenky, který je také součástí aktuálně probíhajícího soudu, by měl skončit nejpozději za čtvrt roku. Přesto mohl vypršet už v létě.



Právě za obchod uzavřený před deseti lety stojí před soudem i tehdejší šéf dopravního podniku Martin Dvořák. Mnohamilionový kontrakt tehdy získala bez soutěže na deset let (plus další roky de facto automaticky, pokud nebudou mít smluvní strany nic proti) společnost Crowsnest. Později byl stíhán její někdejší šéf Antonín Vilímec, který však během vyšetřování zemřel, a tak dnes na seznamu 17 obžalovaných nefiguruje.

Crowsnest posléze převzala firma Erika. Později následovaly další fúze, dělení a několikeré přejmenování a dnes je nástupníkem původní jízdenkové firmy společnost Global Asset Holding, respektive akciovka Globdata miliardáře Dušana Palcera, spolumajitele J&T.

Důsledkem vzájemných transakcí posledních dvou a půl let tak obchodní rejstřík eviduje dokonce tři vlastnicky nebo personálně provázané firmy s různým IČO, ale stejným názvem – Globdata.

Milionové kontrakty s městskou firmou – která se za celou dobu nedokázala ze smluv vyvázat – více méně zůstaly. Registr za poslední dva roky eviduje asi tři desítky záznamů spojených s elektronickým prodejem jízdenek. A participovaly či participují na nich všechny tři zmíněné firmy Globdata. Vedle toho jde i o provoz SMS mobilní peněženky či údržbu QR databáze, která slouží k případnému dotisku papírových jízdenek. Celkem tak jde o kontrakty v celkovém objemu za více než miliardu korun.

Pražský dopravce nyní – po deseti letech – „automatické“ prodloužení smlouvy na SMS jízdenky o další roky zastavil. „DPP dopisem oznámil společnosti Globdata, že nemá zájem na dalším prodloužení smlouvy,“ píše se v dokumentu uloženém v registru smluv.

Přesto podle stejného materiálu s Globdata v červenci „prodloužil dobu platnosti smlouvy na nezbytně nutnou dobu“. To proto, že stále nestihl vysoutěžit firmu, která by službu převzala. „Smlouva nebyla prodloužena, ale zkrácena. Původně měla trvat až do července 2023. Nyní je uzavřena maximálně na šest měsíců, čili skončí nejpozději v lednu 2019,“ řekl začátkem října MF DNES vedoucí právního odboru DP Dalibor Kučera.

O něco seškrtaný byznys

Kritiku si původní smlouva vysloužila zejména kvůli vysokým provizím pro soukromé firmy z každé prodané SMS jízdenky. Marže tvořila 24,2 procenta. Pro srovnání: například v Ústí nad Labem je to 15,5 procenta, v Pardubicích 13,1 procenta.

„Původní provize dle smlouvy platné do července letošního roku byla nynějším dodatkem snížena na 19,9 procenta,“ doplnil Kučera s tím, že dopravní podnik nyní posuzuje nabídky na dodavatele služby, který by měl provoz SMS jízdenek na starosti od února příštího roku. Šéf nástupnické firmy (dnes Global Asset Holding) Pavel Zákravský před časem upozornil, že o marži se Erika musí dělil s mobilními operátory a skutečná provize pro jeho firmu je tak v řádech jednotek procentních bodů. „V letech 2007 až 2015 činila odměna naší společnosti za poskytované služby cca 750 milionů korun, ze které jsme ale více než dvě třetiny zaplatili mobilním operátorům,“ reagovala na kritiku firma.

Nicméně opoziční zastupitelé Prahy za Pirátskou stranu před třemi lety nechali porovnat provize na podobné služby několika českých měst. Vyšlo jim, že pražský dopravní podnik tratí asi 40 milionů korun ročně.

Ostatně, že s původní smlouvou není něco v pořádku, uznal nakonec i obžalovaný exšéf dopravního podniku Martin Dvořák. „Jediná smlouva, u které se dá polemizovat o její výhodnosti z hlediska doby trvání, je na SMS jízdenky,“ řekl před lety České televizi.

Vedle toho měla společnost Erika dceřinou firmu Keldon (nyní GG Solutions), kterou dnes vlastní zmiňovaná Global Asset Holding. I tato dceřinka přebrala před lety uzavřené zakázky s pražským dopravcem. Podstatnou část tvoří správa a servis intranetu (cca 100 tisíc měsíčně) a internetová prezentace (cca 115 tisíc měsíčně). Za poslední rok a půl se objem těchto zakázek vyšplhal na tři miliony korun.

„Jednalo se o podporu, údržbu a provoz internetové prezentace DPP, kterou uzavřelo tehdejší vedení podniku v roce 2011,“ upřesnil Kučera.

Problematické smlouvy a pochybnosti nad transparentním výběrem dodavatelů popsal v roce 2012 bývalý policejní vyšetřovatel a nynější senátor Václav Láska. Zpracování analýzy mu zadal tehdejší pražský primátor Bohuslav Svoboda. Láska mimo jiné upozorňoval na vzájemné propojení některých dodavatelských firem, které různé – dle policie předražené – kontrakty s pražským dopravcem podepisovaly.

Klíčem mu byla někdejší advokátní kancelář Šachta & Partners (dnes MSB Legal), která stála za vznikem několika společností, které pak zakázky DP přímo, nebo zprostředkovaně získávaly. Právníci této kanceláře působili i v orgánech firmy Erika či již zmiňované společnosti Keldon.

Na údajném vyvádění peněz z dopravního podniku pak měl dle policie profitovat i lobbista Ivo Rittig. Nicméně on i „šachtovci“ tato obvinění vytrvale odmítají. Stejně tak dodavatelské firmy. Byť i někteří jejich představitelé byli stíháni.

„Informace o vazbách mezi společností Erika a Ivo Rittigem nejsou pravdivé a poškozují dobrou pověst a dobré jméno společnosti. Vytváření dojmu, že jsme s panem Rittigem jakkoliv propojeni, či dokonce že jednáme ve shodě, považuji za krajně neférové a zásadně nepravdivé,“ řekl před třemi lety v rozhovoru pro časopis Týden Zákravský.