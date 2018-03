Odvolal se sám k sobě. Obvinění soudce Elischera popisuje i falšování listin

Soudce Ivan Elischer zpravidla ovlivňoval soudní řízení tak, že za úplatek snížil trest.



V jednom případě je však jeho pochybení závažnější.

V roce 2016 totiž podle policie údajně zfalšoval důležitou právní listinu – a sice doplněk k odvolání obžalovaného Vo Van Nga.

Vietnamec Vo Van Nga byl potrestán ústeckým krajským soudem. Měl jít na deset let do vězení, součástí trestu bylo i následné vyhoštění z Česka na neurčito. Elischerův spoluobviněný a prostředník s vietnamskou komunitou Nguyen Quoc Hung poslal soudci e-mail, v němž se ptal, jestli by šlo s trestem něco dělat.

Elischer mu odpověděl, že trest vězení snížit v tomto případě nepůjde, ale nabídl Nguyenovi, že Vietnamec by nemusel dostat trest vyhoštění. Musel by však doložit, že má v Česku rodinu. Nguyen tedy soudci obratem doručil osobní údaje členů rodiny obžalovaného.

Elischer pak podle obvinění sepsal doplněk odvolání ve prospěch obžalovaného, vytiskl, podepsal Vietnamcovým jménem a 12. května 2016 odnesl do podatelny vlastního soudu. „Fakticky tedy JUDr. Ivan Elischer na základě pokynů Nguyena vytvořil doplněk k odvolání pro neuložení trestu vyhoštění pro Vo Van Nga.

Trest nakonec opravdu uložen nebyl, a to v rámci odvolacího řízení, které rozhodoval senát, jehož byl sám Elischer členem,“ stojí v obvinění. Jestli dostal soudce konkrétně za tento skutek úplatek, se v textu obvinění nepíše. Policisté však jako důkaz pořídili „digitální otisk“ Elischerova počítače, aby doložili, že text odvolání byl sepsán na něm.



Mluvčí potvrzuje zásah v budově Vrchního soudu: