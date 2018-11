Velikonoce nikdo nezakáže, hájí ministr úmluvu. Vláda ji zkusí protlačit

„Osobně jsem zastáncem toho, aby se Česká republika stala smluvní stranou Istanbulské úmluvy, a v budoucnu budou učiněny, předpokládám i ze strany vlády, kroky k tomu, aby se tak stalo,“ uvedl Kněžínek.

Istanbulská úmluva má i podporu vládní ČSSD. „Sociální demokraté jsou dlouhodobě proti jakémukoli násilí nebo možné podpoře latentního násilí na ženách. V minulosti jsme hodně usilovali o zlepšení postavení obětí domácího násilí a v tomto ohledu samozřejmě budeme pokračovat. Některé pochybnosti o Istanbulské úmluvě jsme v kuloárech zaznamenali. Nemáme důvod nevěřit panu ministru spravedlnosti Kněžínkovi, že nic nového Istanbulská úmluva do našeho právního řádu nezavádí a znamená to zejména stop násilí na ženách,“ řekla iDNES.cz místopředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD Kateřina Valachová.

Poslankyně druhé vládní strany ANO v úterý představí petici pro její podporu, naopak na jednání petičního výboru bude veřejné projednání petice proti Istanbulské úmluvě, mezi jejíž kritiky patří lidovci, opoziční SPD Tomia Okamury či někteří církevní hodnostáři.

Na pomoc komunistů, kteří podpořili vznik vlády a to, že získala důvěru Sněmovny, zatím kabinet Andreje Babiše ve věci Istanbulské úmluvy nemůže počítat. „Názor na to není u nás jednotný,“ řekl iDNES.cz komunistický poslanec Leo Luzar, člen petičního výboru.

Lidovcům vadí paragraf o narušení genderových stereotypů

„V otázce násilí na ženách s tou smlouvou souhlasím. Odmítám jakékoli násilí, které je na ženách pácháno. Bohudík žijeme v zemi, kde je domácí násilí přísně trestáno. Jiná situace je v Turecku, kde ta úmluva má své opodstatnění. Odmítám, aby byly domlouvány sňatky bez účasti snoubenců, tresty manželek, odpírání vzdělání ženám. Ale v té úmluvě je sporný článek 12, že by státy měly usilovat o narušení tradičních genderových stereotypů. Co by to znamenalo v praxi? Že nebudeme moci vyprávět dětem pohádky třeba o Popelce, protože je genderově nekorektní, že budeme muset zrušit Velikonoce, jak je známe v Česku?“ prohlásil šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek v rozhovoru pro Právo.

S hlasy lidovců tak menšinová vláda počítat nemůže. Smlouva je ostatně u ledu od doby, kdy se k ní přihlásila koaliční vláda bývalého premiéra za ČSSD Bohuslava Sobotky, v níž byli rovněž lidovci. Stejně jak s hlasy radikální SPD, která občas s vládními stranami hlasuje. „Naše hnutí jednoznačně podporuje národní tradice a jsme proti ratifikaci Istanbulské úmluvy,“ řekl ve Sněmovně poslanec SPD Pavel Jelínek.

Piťha mluví o nesvobodě ve jménu „genderistů“

Pozdvižení vyvolalo kázání Petra Piťhy na svátek svatého Václava ve Svatovítské katedrále. „Svoboda buďto je, a pak z ní všechny ostatní přirozeně vyplývají, anebo není a je nesvoboda. Tu máme podle Istanbulské úmluvy uzákonit ve jménu mocné nátlakové skupiny genderistů a homosexualistů. Zdůrazňuji homosexualistů nikoli homosexuálů, z nichž mnozí s názory agresivních homosexualistů nesouhlasí,“ řekl lidem Piťha během svého kázání na den svatého Václava.



„Úmluva ve skutečnosti není ničím jiným než opatřením, které směřuje a priori proti násilí v rodině, v domácnosti, mezi osobami blízkými. Samozřejmě včetně těch nejintenzivnějších, nejodpornějších a nejvíc barbarských forem násilí, jako je obřízka. Ale to násilí samozřejmě může mít i jiné formy. Navazuje na úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen, ke které přistupovalo už Československo v osmdesátých letech,“ odmítá to Kněžínek.

„Pokud jde o obsah té úmluvy, tak se přiznám, že tam nespatřuji nic, co by šlo proti tradicím a hodnotám, na kterých stojí Česká republika, na kterých stojí Ústava, na kterých stojí její právní řád,“ dodal.