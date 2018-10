Homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou třídu, kázal Piťha v katedrále

„Svoboda buďto je, a pak z ní všechny ostatní přirozeně vyplývají, anebo není a je nesvoboda. Tu máme podle Istanbulské úmluvy uzákonit ve jménu mocné nátlakové skupiny genderistů a homosexualistů. Zdůrazňuji homosexualistů nikoli homosexuálů, z nichž mnozí s názory agresivních homosexualistů nesouhlasí,“ řekl lidem Piťha během svého kázání na den svatého Václava.

Petr Piťha je jeden z nejvýše postavených představitelů církve v ČR. Dříve zastával post ministra školství v první vládě Václava Klause. Papež František jej 13. listopadu 2015 jmenoval Kaplanem Jeho Svatosti.

„Dokonale zvrácené zákony, které se u nás mají zavést a v několika zemích již zavedeny jsou, jsou namířeny proti tradiční rodině. (...) Navržené zákony a jejich protagonisté převzali ideologii marxismu a nacismu. (...) Navrhované zákony jsou ze své podstaty nedemokratické. Jsou diktátorské,“ uvedl dále.

Na jeho projev upozornil web Manipulátoři, podle kterého kněz svým projevem sířil poplašné zprávy. Za alarmující považují poslední část projevu monsignora:



„Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány. Bude k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž a žena nejsou totéž. Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní. Postačí k tomu křivé obvinění. (...) Za každý nesouhlas budete deportováni do nápravně-výchovných pracovních táborů vyhlazovacího charakteru.

Homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, vy budete patřit k podřadné výpomocné třídě a pracovat podle pokynů mocných elit, které budou určovat, co se smí a co se nesmí říkat. Budete postaveni pod všechny živočichy, kteří se pohlavně rozmnožují, protože pro kočky, žáby ani hmyz zaváděné zákony neplatí.“

Piťha ve svém projevu narážel zejména na část Úmluvy, která je z jeho hlediska zřejmě nejvíce problematická. A to na tu, která definuje pohlaví jako společensky konstruovanou kategorii, jež určuje specifickou roli a chování jak pro muže, tak pro ženy. Právě k této části Úmluvy se už v minulosti nesouhlasně vyjádřil i Pavel Bělobrádek či Marian Jurečka z KDU-ČSL.

Církve Úmluvu nechtějí

Církve k přijetí Istanbulské úmluvy zaujaly stanovisko v červnu letošního roku. „Úmluva není pro členy Evropské unie potřebná, ani přínosná, neboť všechny státy EU již nyní považují v ní zdůrazněné dodržování lidských práv a svobod za základní charakteristiku svého státu,“ uvedly ve společném prohlášení.

„Trváme na ochraně přirozeného lidství, ochraně principu lásky, soudržnosti a dynamické harmonie. Varujeme před trendy, které stavějí na sváru, rozdělování a hrozbách a které mylně za účinnou prevenci vydávají strach z trestu, apriorní podezíravost a ničím neohraničenou kontrolu.“



Na společné prohlášení se odkázalo i Arcibiskupství pražské, které redakce iDNES.cz požádala o vyjádření se k Piťhovu kázání. „Jsou to jeho slova, ne arcibiskupství,“ uvedl tiskový mluvčí Stanislav Zeman. Podle něj nemůže vedení církve jakkoliv ovlivňovat názory, které kněží ve svých kázáních říkají.

„Nemyslím si, že chtěl monsignor svým projevem šířit strach,“ uvedl Zeman. Podle něj se také nejednalo ani o politickou agitaci namířenou proti ratifikaci Istanbulské úmluvy. Tiskový mluvčí však přiznal, že výroky, která zazněly 28. září ve Svatovítské katedrále, byly poněkud ostřejší. Arcibiskupství pražské se však touto záležitostí zřejmě zabývat hlouběji nebude.

Úmluva byla přijata Výborem ministrů Rady Evropy v roce 2011 a v platnost vstoupila 1. 8. 2014. ČR ji podepsala v květnu 2016 jako jeden z posledních států EU. Parlament měl dokument ratifikovat letos do konce června. Její přijetí vyvolalo ohlas v mnoha kruzích. Některým kritkům vadí, že Úmluva prezentuje násilí jako typicky mužskou záležitost. Podle pravidel úmluvy by se měly upravit české zákony. Většina opatření už v české legislativě je.

Istanbulská úmluva

Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, neboli Istanbulská úmluva, je mezinárodní smlouva Rady Evropy, která posuzuje především všechny druhy násilí vůči ženám jako formu historicky a kulturně podmíněné diskriminace. Jinými slovy to znamená, že násilí vůči ženám bude jasně bráno jako porušení lidských práv a forma diskriminace. Zavázané státy se budou muset zodpovídat, pokud na takové násilí nebudou adekvátně reagovat.

Nově definuje některé trestné činy, například vynucený sňatek, stalking či vynucený potrat. Zaměřuje se hlavně na prevenci, ochranu obětí a stíhání pachatelů genderově podmíněného násilí. Chrání tak například ženy před obřízkou či před sterilizací.

Ratifikace úmluvy by v praxi znamenala, že by stát měl upravit trestní zákoník tak, aby postihoval například mrzačení ženských genitálií, vynucený sňatek, vynucený potrat či nebezpečné pronásledování. Úmluva mimo to po státu požaduje, aby více dbal na prevenci a snažil se násilí na ženách předcházet.