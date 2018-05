Tři drápy perského lva. Čím udeří íránská armáda, až vypukne válka

O otevřeném konfliktu mezi Íránem na jedné a Izraelem či Saúdskou Arábií na druhé straně se hovoří od chvíle, kdy americký prezident Donald Trump dal najevo, že hodlá odstoupit od jaderné dohody s Teheránem (čtěte zde: ANALÝZA: Schyluje se k válce s Íránem?).

Jiskry válečného požáru od začátku roku čím dál častěji vyskakují v Sýrii, kde izraelské letouny útočí na íránské základny. Skrytá válka mezi šíitským režimem v Teheránu a sunnitskými vladaři v Rijádu v Sýrii probíhá už nejméně sedm let, před třemi roky se rozšířila i do Jemenu.

Světoví politici tuší, že otevřená válka s Íránem by nyní již tak rozvrácený Blízký východ uvrhla do chaosu nesrovnatelně většího než je současná válka v Sýrii. Co by Íránci mohli do boje se svými regionálními soky nasadit?

Lidí je dost, tanky a letadla rezivějí

Írán je z hlediska vojenské síly jednou z největších blízkovýchodních mocností, píše web Deutsche Welle. Jeho ozbrojené složky jsou asi 21krát větší než armáda České republiky a slouží v nich celkem 523 000 lidí. Většina jsou řadoví vojáci, letci a námořníci zařazení pod íránskou armádu (Arteš).

Kromě klasické armády tu jsou ještě Republikánské gardy (IRGC). Tato zvláštní ozbrojená složka založená před téměř čtyřiceti lety ajatolláhem Chomejním k obraně islamistického režimu má dnes asi 125 000 příslušníků. V případě delší války by Írán díky svým 82 milionům obyvatel mohl ztráty poměrně snadno nahradit, což se ukázalo během osmileté války s Irákem v 80. letech.

Íránská armáda v číslech Aktivní personál: 534 000, z toho asi 125 000 spadá pod Revoluční gardy Vrchní velitel: duchovní vůdce ajatolláh Chemení Šéf generálního štábu: generál Mohammed Bagherí Letectvo: Mig-29 (20 kusů), Su-24 (23), Chengdu F-7 (17), Northtrop F-5 (26), F-4 Phantom II (47), Grunman F-14 (24), Mirage F1 (9), Hercules C-130 (29) Námořnictvo: Tři ponorky třídy Kilo sovětské výroby, třicet miniponorek typu Ghadir, Yugo a Al-Sabehat 15 SDV. Tři fregaty třídy Álvand, jedna moderní fregata třídy Moudž. Desítky motorových člunů Peykaap, Tir II a Zafar vyzbrojených torpédy a protilodními raketami. Pozemní síly: Obrněnce Boragh (350 kusů), M113 (200), BMP-2 (400). Tanky Zulfiqar íránské výroby (cca 250 kusů), sovětské tanky T-72, T-54 a T-62, americké M60 a M47 Patton a britské tanky Chieftain. Írán tyto stroje svépomocí modernizuje a modifikuje. zdroj: Wikipedia

Co se týče peněz na armádu, dlouholetými sankcemi oslabený Írán za regionálními rivaly zaostává. Jeho obranný rozpočet loni činil 16 miliard dolarů, což je o dvě miliardy méně, než kolik vydává Izrael. Ten navíc každý rok dostává americkou vojenskou pomoc ve výši 3,5 miliardy dolarů. Saúdská Arábie loni vydala na obranu 76,7 miliardy dolarů.

Z hlediska vojenských výdajů Írán jasně tahá za kratší konec provazu. V případě války by se navíc musel vyrovnat s faktem, že v jeho sousedství se nachází několik amerických základen. Izrael i státy Perského zálivu se mohou opřít o bezpečnostní záruky Washingtonu a nakupují nejmodernější vojenskou techniku, zatímco Írán se kvůli embargu na dovoz zbraní musí spoléhat na vlastní produkci.

To se projevuje především u letectva, které má k dipozici především stroje jako jsou F-4 Phantom a F-5 vyvinuté Američany v 50. letech či F-14 Tomcat, které Íráncům projevily neocenitelné služby ve válce proti Sadámovi Husajnovi. Jsou to letouny, které sloužily ještě za šáha Páhlavího. Kromě toho mají Íránci také dvě desítky ruských letounů MiG-29 a zhruba stejný počet Su-24.

Z doby před Islámskou revolucí pochází i většina íránských tanků a obrněných transportérů, připomíná Foreign Policy. Jádro mechanizovaných jednotek tvoří americké tanky M60A1, které se přestaly vyrábět v roce 1980 a starší sovětské tanky jako například stroje T-72S. Před rokem Íránci představili svůj vlastní tank Karrar, který nápadně připomíná ruskou verzi T-90.

VIDEO: Írán otestoval novou balistickou střelu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Předsunutá obrana

Írán se výše uvedené slabiny snaží kompenzovat asymetrickou obrannou strategií stojící na třech pilířích. Tím prvním je koncept „předsunuté obrany“, jehož cílem je s nepřítelem bojovat mimo vlastní území. Teherán za tímto účelem na Blízkém východě sponzoruje a vyzbrojuje různé milice, jejichž prostřednictvím své soky oslabuje a uvrtává do vyčerpávajících konfliktů.



Do takzvané „Osy odporu“ patří Lidové mobilizační síly, které v Iráku bojovaly s Islámským státem, libanonské hnutí Hizballáh, rozličné šíitské interbrigády podporující v Sýrii prezidenta Bašára Asada, jemenští Húsíové vzdorující už tři roky náletům arabské sunnitské koalice i Palestinský islámský džihád operující v Pásmu Gazy.

VIDEO: Írán se chlubí bezpilotním dronem. Je to kopie z USA Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na zahraniční operace dohlížejí elitní jednotky Quds spadající pod Revoluční gardy, v jejichž čele stojí legenda íránské armády, generál Kásim Sulejmání (jeho příběh čtěte zde: Meč ajatolláhů. Obraně Bagdádu velí nejlepší vojenský mozek Íránu).



Druhým pilířem obranné strategie je raketový program. Írán dnes disponuje největším arzenálem balistických střel na Středním východě. Jeho rakety krátkého a středního doletu mohou ohrozit státy Perského zálivu, Izrael i americké základny v regionu. Například střely Sedžíl s doletem 2000 kilometrů dosáhnou až do jihovýchodní Evropy.

Íránci svůj raketový arzenál předvedli v červnu minulého roku, kdy odpálili salvu raket Zolfaghar na pozice Islámského státu u syrského města Dejr az-Zaur. Byl to první íránský raketový útok na území jiného státu od roku 2001 a Revoluční gardy se netajily tím, že šlo i o varování určené Saúdské Arábii a Spojeným státům.



Třetí pilíř obranné strategie je postaven na geografické poloze Islámské republiky. Íránská armáda s oblibou provádí manévry v Hormuzském průlivu, kterým proplouvají tankery s ropou z Perského zálivu. Írán v minulosti už několikrát pohrozil, že v případě napadení strategickou úžinu zaminuje a trhy tak připraví o přibližně pětinu světové produkce ropy.

Také na moři Íránci sázejí na myšlenku asymetrické války. V jejím středu je flotila motorových člunů vyzbrojených torpédy, kulomety a protiletadlovými raketami, které by se v případě konfliktu v Hormuzském průlivu jako roj sršňů vrhly na větší nepřátelská plavidla. Počítá se i s kamikadze čluny naloženými výbušninami.