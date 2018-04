ANALÝZA: Schyluje se k válce s Íránem? Rozhodne se 12. května

Když vývoj půjde podle Murphyho zákonů, a na Blízkém východě to ani jinak nefunguje, můžeme tady mít brzy válku, proti níž je Sýrie jen vesnická rvačka.



Domino bude padat takto: 12. května Donald Trump skopne z útesu íránskou jadernou smlouvu uzavřenou před třemi roky hlavními světovými mocnostmi.

Pak Írán oznámí, že obnoví výrobu vysoce obohaceného uranu. Sice bude říkat, že to je jen pro civilní účely, ale uran bude obohacen až moc. Pro jaderné elektrárny stačí obohacení do pěti procent, ale před smlouvou jel Írán na dvacet procent, což zavánělo mnohem více atomovkou než výrobou elektřiny.

Potom Izrael začne startovat letadla. Dělá to vždy, když slyší odněkud z Blízkého východu slova „jaderné zbraně“. Už takhle udeřil v roce 1981 na irácký jaderný reaktor, teď přiznal veřejné tajemství, totiž že před jedenácti lety zaútočil i na syrské reaktory. Preventivní úder považuje za sebeobranu, jedinou možnost přežití.



Sotva Izrael udeří, provede Írán odvetu. Iráčané a Syřané se tehdy na nic nezmohli. Jen přihlíželi, jak se z trosek kouří. Ale Írán je dnes jiná váha. Má rakety a Hamas a Hizballáh, spojence hned u dveří Izraele. I ti mají rakety.

A protiúder vyvolá odvetu opačným směrem. Na Írán, Sýrii, Libanon a Gazu. Izraelský ministr obrany Avigdor Liberman ve středu řekl saúdskoarabským novinám: „Jestli zaútočí na Tel Aviv, udeříme my na Teherán.“

Smlouva je děravá, ale bez ní to bude ještě horší

Příští válka na Blízkém východě může skutečně vypuknout jen proto, že Donald Trump řekne „ne“.



Jadernou smlouvu s Íránem, nejdůležitější dokument v této kategorii zbraní za poslední čtvrtstoletí, podepsali s Íránci kromě Obamových USA ještě Číňané, Rusové, Britové, Francouzi a Němci, jako jeden muž to schválila EU. Pro Trumpa je to „nejhorší dohoda, jakou kdy viděl“. Je „šílená“ a „hrozná“ a „směšná“.

Zabít ji může snadno. Stačí, když neprodlouží výjimku, která pozastavuje americké sankce. To byla bonboniéra, kterou Írán dostal za to, že zmírnil obohacování uranu: Írán zcivilní svůj jaderný program, Západ za to zruší sankce.

Termín, dokdy Trump musí říct, jak to bude, je 12. květen. Problém je, že má pravdu: smlouva je děravá. Problém je ale i to, že bez ní to bude ještě horší.

Smlouva uzavřená v dubnu 2015 byla asi uměním možného v dané chvíli. Trumpovi se nelíbí, že řada klíčových omezení trvá jen do roku 2025, pak mohou Íránci jaderný program zase oprášit. Ale to pořád dává dost času dojednat prodloužení a změny.

Kromě toho se smlouva vůbec netýká íránského programu balistických raket. To už je opravdu chyba. Írán je vyvíjí a testuje.

Dokonalý není ani systém inspekcí. To však lze opravit. Nelogická je Trumpova představa, že ke smlouvě tak nějak patří, že by Írán měl přestat podporovat Bašára Asada, syrského prezidenta. A povstalce v Jemenu, které bombardují Saúdové a další Arabové ze Zálivu. Ale tenhle požadavek vypadá spíš jen jako hrací žeton.

Všichni jsou v pozoru

Teď je otázka, co s tím vším. Shodit, opravit, nebo nechat být?

Írán říká: Nezměníme ani čárku. Klidně bychom mohli odstoupit i od smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Překlad: Když vycouváte ze smlouvy, bombu si vyrobíme.

Všichni jsou v pozoru. Když byl teď francouzský prezident Macron v USA, nebyl tam kvůli tomu, aby mu Trump čistil sako od lupů, jak to zachytily kamery. Přemlouval Trumpa kvůli Íránu. S tím tam pojede v pátek i kancléřka Merkelová. A pak bude telefonovat i britská premiérka Mayová.

Už jsme si tak nějak zvykli: Írán, Blízký východ, jaderné zbraně, už to tak nějak zevšednělo. Omyl. Je to téma roku. Izrael už plánoval útok na íránský reaktor v roce 2012. Teď má jistě také hotové nějaké plány.

Ale i kdyby izraelská letadla zůstala na letištích, bombu si kvůli Íránu budou chtít vyrobit jeho úhlavní nepřátelé v islámu, Saúdové. Pak někdo další. Jaderné zbrojní závody na Blízkém východě, to zní vzhledem k pověstné blízkovýchodní explozivnosti skoro jako horor jménem Jak se lidé odpálili.

Teď Trump připustil, že by mu stačilo smlouvu jen přešít. Častěji však říká: Změnit buď vše, nebo nic. Možná to je jen klasický Trump: nejdřív strašlivý oheň a hněv, pak zklidnění a čirý pragmatismus. Bylo to tak kolem Sýrie i KLDR. 12. května uvidíme.



Tip: stará smlouva bude Evropany zachráněna ve stavu klinické smrti, ale opravy způsobí protahovaný skon tisíci drobnými řezy. To je však pořád lepší než náhlá poprava na místě, protože je čas na náhradní nebo nouzová řešení.