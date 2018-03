Míříme k nevolnictví, stát musí zasáhnout, hájí Pelikán změnu oddlužování

Nejvýraznější změnou obsaženou v návrhu zákona je nová možnost pro dlužníky vyhlásit osobní bankrot bez ohledu na výši dluhů. Oddlužení by pak trvalo tři, pět nebo sedm let v závislosti na tom, kolik dokážou během té doby splatit závazků.

Novela by tak zrušila nynější podmínku uhradit během pěti let alespoň třicet procent dluhů. Žádná spodní hranice by nově nebyla stanovena.

Důvody pro takové rozhodnutí jsou podle Pelikána jednoduché – v Česku je dnes v exekuci 863 tisíc lidí, z toho 120 tisíc důchodců. Téměř půl milionu dlužníků má tři a více exekucí a sto padesát tisíc z nich má dokonce exekucí víc než deset. Celkem je v České republice evidováno 4,7 milionu exekucí, z nichž až devadesát procent je prakticky nevymahatelných.

„Situace v Čechách připomíná nevolnictví v dávném Římě“

„Vícečetné exekuce znamenají dvě věci. Jednak, že je ten člověk skutečně mimo možnost splácet svoje dluhy a je v dluhové pasti, a pak to, že k dalším věřitelům, kteří zahajují exekuční řízení, se už s největší pravděpodobností nedostane vůbec nic, protože všechno získá dlužník, který je v exekučním závodě předstihl,“ řekl Pelikán.

Celá situace mu prý připomíná rozvoj nevolnictví v dávném Římě, kde se část obyvatel dostala do dluhů, přišla o majetek a stala se ekonomicky závislou na velkých a bohatých.

„Oni a jejich rodiny potom ztratili svou ekonomickou svobodu a upadli do nevolnictví. Mám pocit, že se zde tato situace kvůli tomu, co nastalo kolem roku 2000, opakuje i dnes. Jako stát jsme povinni tomu zabránit,“ naráží Pelikán na skutečnost, že podle něj dřívější právní regulace umožnila nadměrné zadlužení dlužníků s vícečetnými exekucemi, které v důsledku vedlo k nemožnosti splácet všechny závazky.

Zákon o spotřebitelském úvěru už kvůli tomu poslanci změnili. Ten by měl omezit počet nových dlužníků. Ale ti staří zůstávají.

Na Západě už hranici osobního bankrotu zrušili

Osobní bankrot je tak podle Pelikána způsobem, jak „vyčistit stůl a začít znovu“. A právě zrušení hranice potřebné pro vstoupení do procesu oddlužení by tomu cíli mělo pomoci.

Expert na dluhovou problematiku Radek Hábl upozornil, že je Česko jednou z posledních zemí, kde je dosud hranice pro vstup do procesu oddlužení stanovena. Vyjmenoval, že neexistuje třeba ve Velké Británii, Francii, USA, Dánsku nebo Německu. Jako poslední ji nedávno zrušili v Rakousku.

Spojené státy spolu s Francií navíc umožňují i oddlužení okamžité, nikoliv, jak navrhuje Pelikán, se sedmiletou lhůtou. Ta je podle Hábla tedy spíše než výhodou jakýmsi sedmiletým očistcem. „Nedokáži si představit, že by jej někdo chtěl podstoupit dobrovolně,“ uvedl Hábl v reakci na obavy, že budou lidé nový systém zneužívat.

Poukazuje na to, že lidem v osobním bankrotu zůstane pouze nezabavitelná částka šest až devět tisíc korun měsíčně. V Německu je přitom nezabavitelná částka minimálně tisíc eur. Dokonce víc, pokud mají dlužníci nezletilé děti.

Navíc je podle ministra spravedlnosti novela do jisté míry výhodná i pro věřitele. Tedy alespoň pro ty běžné, na které se dnes v exekučním řízení často nedostane. „Ublíží jen věřitelům bez skrupulí, kteří dnes dokážou ty ostatní předběhnout,“ řekl Pelikán. Nově má být totiž částka, kterou bude dlužník během osobního bankrotu splácet, spravedlivě rozdělena mezi všechny věřitele. Všichni by tak měli získat alespoň něco.

Výjimkou v tom budou některé skupiny, jako jsou rodiče samoživitelé nebo oběti trestných činů, které budou proti ostatním zvýhodněny.

Proces osobního bankrotu bude podle Pelikána navíc obsahovat pojistky proti zneužití. Dlužník bude pod pravidelným dohledem insolvenčního správce a oddlužení mu může být kdykoliv zrušeno.

Druhý pokus. Uspěje Pelikán s revolucí oddlužení?

Novelu se Pelikán snažil prosadit už loni, tehdy však neprošla ani prvním čtením. „Naivně jsme se spoléhal, že máme nějakou koaliční smlouvu, což se nevyplatilo,“ řekl Pelikán. Proti změně insolvenčního zákona však znovu brojí část opozice, například TOP 09, ale i Pelikánův spolustraník a poslanec Patrik Nacher (ANO). Ten požaduje významné změny, než bude ochoten pro novelu zvednout ruku.

Pelikán iDNES.cz potvrdil, že je ochoten v některých věcech ustoupit a že v rámci svého poslaneckého klubu už udělal několik kompromisů, nechtěl však upřesnit jakých. „Musíte se nechat překvapit, brzy se to dozvíte,“ odpověděl.