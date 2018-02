Pelikánovu revoluci osobních bankrotů kritizuje už i jeho kolega z ANO

Novelu insolvenčního zákona Pelikán (ANO) neúspěšně prosazoval už za svého předchozího mandátu. V lednu ji nicméně vláda znovu schválila a bude se jí proto opět zabývat Sněmovna. Jenže novela teď získala dalšího a překvapivého oponenta. Postavil se proti ní totiž Pelikánův straník Nacher.

Patrik Nacher

Ve zkratce má novela zpřístupnit institut oddlužení (v Česku funguje od roku 2008), neboli osobní bankrot, většímu počtu lidí. Nově by již nebylo potřeba splatit předem danou výši nadělaných dluhů. Naproti tomu dnes musí být dlužník schopen uhradit během pěti let alespoň třicet procent svých závazků.

Proces oddlužení by nově trval tři, pět nebo sedm let. Svých zbývajících dluhů by se podle novely mohl zbavit ten, kdo by do tří let splatil jejich polovinu, do pěti let třicet procent z nich, nebo do sedmi let kdokoliv, kdo by po tuto dobu „vynaložil veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat k uspokojení pohledávek“.

Jde o možnost přilákat lidi zpět z šedé ekonomiky, říká Pelikán

Podle Pelikána má jít o nabídku pro dlužníky, již se ocitli v dluhové pasti, ze které se vlastními silami nedokáží dostat, a kteří jsou motivovaní a chtějí se vrátit do normální ekonomiky. Značná část takových dlužníků se totiž dnes pohybuje v šedé ekonomice, vydělává si pokoutně a své příjmy nepřiznává.

„Místo toho, aby jim posílal stát sociální dávky, budou oni posílat státu daně. Nová pravidla nejsou žádnou dluhovou amnestií, ale systém poctivého splácení téměř veškerého výdělku věřitelům po dobu sedmi let,“ řekl k novele v lednu Pelikán.

Robert Pelikán

Jenže jeho návrh rychle přilákal pozornost odpůrců ze stran opozice a bankovních domů. To by snad bylo i pochopitelné, ale teď začal proti novele brojit také Nacher. Pelikán tak ztratil plnou podporu novely i ve vlastní straně.

Nacher má navíc ve finanční sféře delší zkušenosti, na veřejnosti je totiž známý mimo jiné jako bojovník proti poplatkové politice českých bank či jako iniciátor aktivit na poli ochrany spotřebitelů. A je otázka, jestli na svou stranu nestrhne i další poslance. Proti novele se už dříve postavili i členové klubů TOP 09 a ODS.

1 Najdou si dlužníci způsoby, jak systém obejít?

„Už dnes při přednáškách k finanční gramotnosti narážím u tématu osobního bankrot na otázky typu: ‚Takže stačí splatit třicet procent a jsem z toho venku?‘,“ řekl Nacher iDNES.cz s tím, že dlužníci mají snahu splatit co nejmenší část svých dluhů.

Podle něj proto hrozí, že novela ještě více oslabí motivaci dlužníků uhradit své závazky. „Řešení, které navrhuje ministr Pelikán, umožní, aby toho šlo mimo systém mnohem víc. Dnes alespoň nějaké povinnosti jsou, zatímco u sedmi let bez dolní hranice splacených závazků už nejsou prakticky žádné,“ říká Nacher.

Podle mluvčí ministerstva spravedlnosti Terezy Schejbalové však novela v boji proti nejrůznějším kličkám dlužníků počítá s dohledem insolvenčního soudu a insolvenčního správce. Správci totiž mají povinnost hlídat, jestli dlužník vykonává přiměřenou výdělečnou činnost, případně jestli o příjem usiluje.

„Porušení podmínek pak může být důvodem pro zrušení schváleného oddlužení. V tomto ohledu je nutný zejména řádný dohled nad dlužníky a také to, aby se insolvenční soudy nerozpakovaly odepřít oddlužení nepoctivým dlužníkům, kteří usilují pouze o zneužití tohoto institutu,“ uvedla Schejbalová.

2 Zvýší novela počet lidí, kteří se chovají nezodpovědně?

Další Nacherovou obavou je, že se zvýší riziko, které budou dlužníci ochotní podstupovat. Takový dopad podle něj navíc novela může mít už teď, když se mluví o tom, že Sněmovnou projde.

Podle Schejbalové to nehrozí, minimálně u lidí, kteří již podobnou situací prošli. „Pro dlužníka, který chce svou situaci skutečně vyřešit, je celé insolvenční řízení a oddlužení naopak zkušeností, kterou si již nikdy nechce zopakovat. Podmínky pro oddlužení jsou velmi přísné a dlužníka čeká několik let s omezenými prostředky a pod dohledem,“ říká.

I ona však přiznává, že se jistě najdou tací, kteří budou chtít systém zneužít a žít na dluh, který nikdy nesplatí. Připomíná však, že dlužník v takzvané nulové variantě bude muset sedm let splácet svoje dluhy, dalších pět let bude evidován v insolvenčním rejstříku a ještě o pět let déle nebude moci podstoupit další osobní bankrot.

„Dohromady tedy mluvíme o sedmnácti letech, během kterých dlužník zneužívající systém nemá šanci na další oddlužení - a kdy se tedy při neplnění závazků vystavuje riziku exekuce,“ dodává.

3 Bude se měřit dvojím metrem?

Nacherovi se nelíbí ani údajná nesystémovost opatření. „Není možné jedním dechem říkat, že když tady někdo něco zneužívá a jde mimo systém, tak je zde třeba pravidla rozvolnit, a v jiném případě, když se systém zneužívá někde jinde, zase naopak pravidla zpřísnit,“ dodává poslanec. Uznává, že je se současným stavem potřeba něco dělat, ale je podle něj otázkou, jestli je toto ideální cesta.

Ministerstvo ale kontruje tím, že pravidla v oblasti dlužníků a věřitelů už vláda zpřísnila. „Dřívější právní regulace umožnila nadměrné zadlužení dlužníků s vícečetnými exekucemi, které nutně vedlo k nemožnosti splácet všechny závazky. Tento problém napříště odstranila nová úprava, především zákon o spotřebitelském úvěru,“ říká Schejbalová.

Jenže ani ten podle ní nevyřešil situaci lidí, kteří se do stavu předlužení dostali v minulosti vinou původní právní úpravy. „Pravidla se tedy nerozvolňují, dlužníkům se však nyní umožňuje dostat se ze stavu, kam se dostali tím, že je stát v minulosti nedostatečně chránil na úkor predátorských věřitelů,“ dodává mluvčí.

4 Zvládnou soudy nápor zájemců o oddlužení?

Poslední Nacherovou výtkou je možné přetížení soudů. „Pár čísel pro ilustraci - za rok projde osobním bankrotem kolem dvaceti tisíc lidí. Dlužníků, kteří mají v naší zemi na sobě deset a více exekucí, je ale přitom těžko uvěřitelných sto padesát tisíc,“ dodává Nacher s tím, že Pelikánova novela podle něj uvalí na soudy obrovský nápor práce.

Podle ministerstva to ale není nic, co by soudy nezvládly. „Pokud počty exekuovaných dlužníků zvládají nyní exekuční úseky soudů a soudní exekutoři, měli by z něj odvozený nápad zvládat také insolvenční soudy a insolvenční správci, kterých je přibližně pětkrát více,“ říká Schejbalová.

Mezi dlužníky s vícečetnými exekucemi jsou podle ní navíc kromě těch, kteří chtějí své dluhy řešit oddlužením, i takoví, kteří se plnění svých povinností záměrně vyhýbají. Ministerstvo tak očekává, že část dlužníků s vícečetnými exekucemi nebude mít vůbec zájem do procesu osobního bankrotu vstoupit. A to ani po zavedení nových pravidel.

Prosazení novely se Pelikánovi komplikuje

Na každý pád je pro Pelikána problém, že se ke kritickým hlasům vůči jeho novele přidává i člen hnutí ANO. Nacher totiž dodal, že ve stávající podobě pro novelu ruku nezvedne a bude se snažit, aby doznala zásadních změn, než se na půdě Sněmovny vůbec objeví.

Sám navrhuje ponechat s minimálními úpravami stávající pravidla, která jsou podle něj dostatečná. „V mimořádných případech, kdy by se dlužníkovi nepodařilo splnit onu hranici třiceti procent, by bylo možné uvažovat o zavedení možnosti podat žádost o jakýsi přezkum ministerstvo práce a sociálních věcí. Šlo by tak o individuální posouzení, na základě určitých parametrů, nikoliv o obecný náhled,“ dodal Nacher.

Ministerstvo si naproti tomu za novelou stojí, vidí v ní možnost změnit životní situaci velké části české populace. „Více než devadesát procent zadlužených osob v exekuci, zhruba 655 tisíc lidí, se nachází v dluhové pasti, z níž nejsou schopny vlastními silami za stávající právní úpravy uniknout,“ uvedlo ministerstvo v důvodové zprávě k návrhu.