Indonésie opěvuje mrtvého dispečera, při otřesech stihl odbavit letadlo

Anthonius Gunawan Agung, seorang petugas ATC gugur saat gempa terjadi di Palu. Ia memilih untuk mengorbankan nyawanya agar pesawat yang dipandunya dapat lepas landas dan terbang dengan aman. Terima kasih Anthonius, God be with you https://t.co/1mB0Hkppz4