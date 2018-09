Zemětřesení v Indonésii má přes 400 obětí, tsunami uvěznilo desítky lidí

Desítky lidí jsou stále uvězněny v troskách hotelu ve města Palu, které po zemětřesení o síle 7,5 stupně zasáhly šestimetrové vlny. Šéf národní agentury pro řešení katastrof Willem Rampangilei podle zpravodajských stránek Kompas řekl novinářům, že v Palu je potvrzeno 420 obětí. Viceprezident Jusuf Kalla prohlásil, že počet mrtvých může vzrůst až na tisíce.



Mluvčí agentury pro řešení katastrof Sutopo Purwo Nugroho na tiskové konferenci uvedl, že škody jsou rozsáhlé a tisíce domů, nemocnic, nákupních center a hotelů se zhroutily.

Most odplavila voda a hlavní silnice do Palu byla odříznuta sesuvy půdy. Úřady se zatím nedostaly severně od Palu, do oblasti Donggala, která byla blíže epicentru zemětřesení. Zde žije více než 300 tisíc lidí.

Evakuační centra ve městě Palu by měl v neděli navštívit indonéský prezident Joko Widodo.

Indonésie patří do pásma takzvaného ohnivého kruhu na střetu kontinentálních desek. Série zemětřesení, která v červenci a srpnu zasáhla indonéský ostrov Lombok, si vyžádala téměř 500 mrtvých a více než 1300 zraněných. V roce 2004 zemětřesení a cunami zabily 226 tisíc lidí v 13 zemích, z toho více než 120 tisíc v Indonésii. Palu zasáhly tsunami v letech 1927 a 1968.