Hradu se na vydání Nikulina nelíbí, že se o něm dozvěděl až z médií

Poté, co v noci na pátek odletěl Nikulin speciálem do Spojených států, byla z vyjádření Hradu cítit určitá rozmrzelost nad rozhodnutím ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. O vydání totiž žádalo i Rusko.

Zeman nejprve přes svého mluvčího Jiřího Ovčáčka vzkázal, že extradici provázel „netradiční postup“ a kancléř Vratislav Mynář se zase zlobil, že Pelikán podle něj nejspíš postupoval nezákonně, a český právní systém tím zařadil na úroveň Bangladéše.

Když připočteme dřívější Pelikánovo vyjádření, že prezident a jeho spolupracovníci tlačili na vydání Nikulina do Ruska, mnozí Zemana kritizovali, že otevřeně „kope“ za Moskvu. Nato senátní zahraniční výbor přijal usnesení, v němž hlavu státu kritizoval za „hájení zájmů cizích mocností“.

Ředitel zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolf Jindrák pak na Twitteru reagoval, že Hrad vydání do USA nezpochybňuje. Upozorňuje pouze prý na „styl, jakým vše bylo provedeno“.

„Nadzvedlo mě, že se to reprodukuje jedním směrem, že tady někdo protestoval. To není pravda,“ řekl iDNES.cz ve středu Jindrák. Podle něj měl prezident o rozhodnutí ministra vědět předem. „Dozvídali jsme se to v podstatě jako všichni ostatní z médií,“ poznamenal šéf hradní diplomacie.

Rudolf Jindrák (Twitter) @rudolf_jindrak 2/3 2. To, na co Hrad především poukazuje v případu Nikulin, není zpochybnění vydání do USA, ale styl, jakým vše bylo provedeno. Svědčí hlavně o nekoordinaci v ČR, přičemž jednota je v takových případech naší hlavní pákou. (Pro zájemce příležitostně rozvedu.) 5 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Podle Pelikána byl Nikulin rizikový

Jindrák tvrdí, že záležitosti s Nikulinem mohla Česká republika více využít, kdyby ústavní činitelé o ní spolu více komunikovali. „Mně to přijde trochu škoda i vůči našim spojencům na Západě, třeba téhle věci ještě nějak diplomaticky lépe využít. Ale to už je všechno kdyby,“ podotkl.

Jak by se dalo dál s kauzou Nikulin pracovat, Jindrák neprozradil. Podle svých slov však neměl na mysli zatím neuskutečněnou Zemanovu návštěvu v Bílém domě. „To určitě ne. Neuvažuji o tom jako o nějakém trhu. Diplomacie je daleko širší disciplína v tom smyslu, že se tam prolíná řada jiných věcí,“ řekl Jindrák.

Procesně však prezident v extradicích nemá žádné pravomoci ani povinnosti. Sám ředitel zahraničního odboru v rozhovoru pro iDNES.cz sdělil, že právní stránka by měla mít přednost před zahraniční politikou. „Nevidím skutečně žádný legitimní důvod, proč by se k tomu měl vyjadřovat Hrad,“ uvedl pro iRozhlas.cz Pelikán.

Nicméně v tomto případě mohla být celá věc podle Jindráka lépe koordinovaná, protože každá podobná kauza má vazbu na zahraniční politiku a prezident stát zastupuje navenek.

Pelikán upřednostnění americké žádosti o Nikulina vysvětlil tím, že byla důvodnější. Rozhodnutý byl již několik týdnů a čekal, až se s případem vypořádají české soudy. Nikulinův pobyt v pankrácké vazbě nechtěl ministr prodlužovat, jelikož tajné služby jej vyhodnotily jako velmi rizikový. Ve věznici byl Rus nadstandardně střežen.