Marvanová dělá špinavou volební kampaň, kritizuje ji Zemanův mluvčí

15:26 , aktualizováno 15:26

Právničku Hanu Marvanovou kritizuje Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta Miloše Zemana. Marvanová řekla, že část peněz ze zkrachovalého H-Systemu skončila u lidí z ČSSD, když ji vedl Zeman. „To, že paní Marvanová si na tom dělá špinavou předvolební kampaň, je to morálně špatně, ale je to její věc,“ řekl Zemanův mluvčí v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.