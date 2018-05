Je to proti přírodě i stvořiteli, odmítá Jurečka, aby dítě mělo dva otce

Článek iDNES.cz o páru homosexuálů, které Nejvyšší soud jako první zapsal do rodného listu jejich dítěte, vzbudil velké emoce, jak mezi čtenáři, tak mezi politiky.

Nesouhlas vyjádřil třeba místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Na svém profilu na Facebooku napsal, že se zapomnělo, že dítě je dar. „Příroda a stvořitel od svého počátku dala do vínku, že za novým životem stojí matka a otec, vždy jde o spojení vajíčka a spermie a jejich nositelé jsou biologičtí rodiče,“ upřesnil Jurečka.

„Kdo jsme my, že díky technice do tohoto světa zázraků vstupujeme a říkáme, že dítě se dá objednat, a tváříme se, že rodič je někdo, kdo není? To fakt dva otcové, dvě maminky budou rodiče jednoho dítěte? Je mi líto tohoto dítěte, nejen že nemá matku, ale ta právně vůbec neexistuje,“ pokračoval dál s otázkou, kde je právo a budoucnost takového dítěte.

Nicméně spíše než pozitivní reakce sklidil místopředseda KDU-ČSL kritiku. Například překladatel Viktor Janiš ho příkladem upozornil na chybu v jeho uvažování. „Bůh nám nedal křídla. ‚Kdo jsme, abychom létali?‘ řekl si pan místopředseda a vystoupil zase z letadla,“ reagoval na Jurečkův příspěvek.

A nebyl jediný. Někdejšímu ministrovi zemědělství a farmáři lidé psali, ať si vzpomene na své řeči o přírodě a stvořiteli, až vyjede pole stříkat nebo hnojit chemií, případně když použije geneticky modifikované osení.

Uživatelé sociálních sítí se také ptali, jestli je lepší, když má dítě dva tatínky na výborné úrovni, nebo když má maminku, která se živí prostitucí a otce gamblera. Jurečka na argumenty reagoval pouze prosbou o kultivovanou diskuzi.

Změna zákona má šanci

Jak iDNES.cz informoval, sňatky homosexuálů se už snaží uzákonit Piráti nebo poslankyně Radka Maxová (ANO). Čekají pouze, zda s návrhem zákona přijde vláda, nebo zda bude muset vzejít z poslanecké iniciativy. Stejná práva pro všechny, tedy i právo na sňatek osob stejného pohlaví už v petici podpořilo 68 tisíc občanů (více zde). V Česku zatím mohou stejnopohlavní páry uzavřít pouze registrované partnerství, které jim ale nedává taková práva. Registrované páry tak například společně nemohou adoptovat děti.

Změnu by podpořil i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. „S touto iniciativou já osobně nemám problém,“ řekl iDNES.cz Pospíšil ale s tím, že není poslanec. V daném bodě pak podle něj budou mít poslanci z jeho strany volné hlasování, aby se rozhodli na základě vlastního přesvědčení.

„Záleží na každém poslanci, jak se rozhodne. Protože tyto věci považujeme za věci osobní integrity a osobního pohledu a nebudeme se zde nutit do jednoho závazného hlasování, ať už pro, nebo proti,“ dodal Pospíšil s tím, že na základě osobních rozhovorů se spolustraníky ví, že zhruba polovina strany návrh podpoří. Jedná se především o liberální členy TOP 09.

