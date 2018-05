Petici za manželství i pro gaye a lesbické páry podepsalo 68 tisíc lidí

„Komunikujeme o tom s poslanci napříč spektrem a věříme, že získáme podporu pro předložení návrhu,“ uvedla právnička Lucia Zachariášová, která pracuje pro kampaň sdružení neziskových organizací Jsme fér. Možné přímluvce vidí nejen u Pirátů, ale i třeba v hnutí ANO, kde se poslankyně Radka Maxová angažovala v minulém volebním období za možnost osvojení dítěte jednoho z páru žijícího v registrovaném partnerství druhým z partnerů.

„Uvědomovali jsme si, že s pár podpisy si nás političky a politici nevšimnou. Bylo po prezidentských volbách, i tam hraje 50 tisíc podpisů svoji roli, a nám připadalo takové číslo jako meta, která už stojí za povšimnutí,“ říká Czeslaw Walek, šéf organizace Jsme fér a předseda festivalu Prague Pride. Nakonec se podpisů sesbíralo 68 tisíc. Sám Walek je se svým partnerem ženatý, ovšem v Nizozemsku, protože v Česku to úřady neuznávají.

„Petici vnímáme jako jednu z důležitých součástí, která ukazuje, že ve společnosti má stejnopohlavní manželství velkou podporu,“ míní Zachariášová.

Manželství pro stejnopohlavní páry má v legislativě 26 zemí světa, kromě Itálie a Švýcarska je to celá západní Evropa. „Rádi bychom se stali první zemí bývalého východního bloku, která se k nim připojí. Teď je to v rukou poslanců a poslankyň ve sněmovně,“ uvedla mediální zástupkyně kampaně Jsme fér Klára Kubíčková. Od roku 2006 mohou homosexuální páry v České republice uzavírat registrované partnerství. Jenže to nemá stejné náležitosti jako manželství. Jedním z rozdílů je i nemožnost osvojit si dítě partnera.

Lidé usilující o manželství gayů a leseb zkoumali už před volbami názory jednotlivých kandidujících stran a politiků. Z hnutí ANO podpořil manželství gayů a leseb šéf hnutí Andrej Babiš, z ČSSD třeba exministr pro lidská práva a současný šéf klubu Jan Chvojka, komunista Leo Luzar, hned několik kandidujících Pirátů, či první místopředseda STAN Vít Rakušan.

„Počkáme, jestli to podpoří vláda. Jinak tu věc navrhne skupina poslanců napříč stranami a já bych byl jedním z nich,“ řekl iDNES.cz poslanec Pirátů František Kopřiva.